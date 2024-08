UBS prevê queda mais acentuada nos lucros para empresas australianas no ano fiscal de 2024

Espera-se que as empresas australianas listadas no índice S&P ASX 200 enfrentem um declínio mais acentuado nos lucros neste ano fiscal em comparação com o anterior. De acordo com o UBS, os lucros deverão cair 3,5% no ano fiscal de 2024, uma queda maior do que a queda de 2,9% experimentada no ano anterior, informou a Reuters.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta queda é atribuída à normalização dos lucros após os ganhos excepcionalmente elevados durante a pandemia da COVID-19.

O ano financeiro australiano começa em 1º de julho e termina em 30 de junho de cada ano civil.

Bancos, bens de consumo básicos e varejo serão os mais impactados

Copy link to section

Os sectores que deverão sofrer o impacto mais significativo incluem a banca, os bens de consumo básicos e o retalho.

Estes sectores estão a sair dos picos de lucros registados no ano passado. Em contrapartida, espera-se que as seguradoras tenham um melhor desempenho devido à melhoria da rentabilidade.

Com as empresas de serviços financeiros a representar mais de 20% do índice de referência ASX 200 – em termos de capitalização de mercado – os traders e investidores normalmente acompanham de perto os relatórios de lucros destas ações, dado o seu impacto potencialmente descomunal no mercado mais amplo.

De acordo com a KPMG, no primeiro semestre de 2024, os principais bancos da Austrália relataram um lucro combinado após impostos de US$ 15 bilhões, uma queda de 10,5% em comparação com o primeiro semestre de 2023 e uma média de 0,3% em relação aos US$ 15,1 bilhões do segundo semestre de 2023. Os rendimentos permaneceram praticamente estáveis, o ritmo de erosão das margens abrandou e as despesas operacionais reduziram modestamente em comparação com o segundo semestre de 2023.

Além disso, as empresas com exposição ao mercado dos EUA poderão beneficiar de um dólar australiano mais fraco, compensando potencialmente algumas das descidas dos lucros.

Tendências de mercado e avaliação

Copy link to section

Apesar das descidas previstas nos lucros, o índice S&P ASX 200 subiu 4,7% este ano, atingindo mesmo um máximo histórico em meados de julho.

O índice teve um aumento de 7,8% ao longo de todo o ano de 2023.

No entanto, o UBS alerta que os aumentos generalizados dos preços das ações serão um desafio devido às avaliações forçadas. As previsões empresariais para o resto do ano fiscal serão cruciais para definir o tom do mercado de ações nos próximos seis meses.

Em Março deste ano, a Fitch Ratings previu que o fraco sentimento dos consumidores e das empresas continuaria a ter um impacto agudo nos lucros das empresas australianas, à medida que os padrões de despesa interna se adaptassem às pressões económicas. Isto também se deveu, em parte, ao facto de os emitentes navegarem pela crescente volatilidade, impulsionados pela evolução da dinâmica geopolítica, pela fraqueza do mercado global e pelas mudanças estratégicas para cumprir as metas de redução das emissões climáticas.

Próximos relatórios de ganhos

Copy link to section

A temporada de lucros começará com os relatórios da gigante mineradora Rio Tinto em 31 de julho, seguido por outras empresas importantes como o Grupo BHP e a Fortescue no final de agosto.

A Rio Tinto deverá reportar lucros subjacentes de US$ 5,79 bilhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, de acordo com uma estimativa de consenso coletada pela Visible Alpha a partir de previsões de 13 analistas, relatada pela Dow Jones. Há um ano, a empresa reportou lucros subjacentes de US$ 5,72 bilhões.

Os investidores acompanharão de perto esses relatórios para avaliar a saúde geral e as perspectivas futuras do mercado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.