O mercado de criptomoedas está passando por movimentos significativos com o Bitcoin (BTC) oscilando em torno de US$ 66.000 e Ripple (XRP) subindo perto de 4% nas últimas 24 horas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Isso ocorre em meio ao recente lançamento da Poodlana, uma nova moeda meme na blockchain Solana.

O XRP da Ripple destacou-se como uma das criptomoedas com melhor desempenho na terça-feira, com um ganho notável de 3,66%. O aumento ocorre enquanto os traders analisam as recentes transações de Bitcoin realizadas pelo governo dos EUA.

Esse movimento em grande escala levou a um declínio no preço do Bitcoin, que caiu de US$ 70.000 para US$ 66.000. A reação do mercado lembrou os acontecimentos recentes envolvendo o governo alemão, que liquidou US$ 5 bilhões em Bitcoin no início deste mês.

Nesse cenário, Ripple (XRP) ganhou nova atenção. Apesar de ter sido um desempenho abaixo do esperado nos últimos anos, com uma queda de 12% nos últimos 12 meses, o XRP está apresentando sinais de alta.

Enquanto isso, Poodlana, uma novata no mercado asiático, aproveitou a fascinação da região por poodles para ganhar tração significativa durante sua oferta inicial de moedas (ICO).

Este artigo compara as previsões de preços de criptomoedas como Bitcoin, XRP e Poodlana.

Preço do Bitcoin pode se valorizar se superar a resistência de $70.000

Copy link to section

O preço do Bitcoin recentemente testou o nível de suporte diário de $64.737 em 25 de julho, seguido por uma alta de 4% nos três dias seguintes. Atualmente, enfrenta resistência no nível semanal de $69.648. Na terça-feira, o Bitcoin estava sendo negociado ligeiramente abaixo, com uma queda de 0,88%, a $66.463.

Se o suporte diário em US$ 66.406 e a linha de tendência ascendente se mantiverem firmes, o BTC poderá subir 10% para desafiar sua alta de 7 de junho de US$ 71.997.

No entanto, um fechamento abaixo de $62.736 ou uma violação da linha de tendência ascendente poderia mudar a perspectiva do mercado de altista para baixista, formando um fundo mais baixo no timeframe diário.

Tal desenvolvimento pode desencadear um declínio de 10% no preço do Bitcoin, potencialmente testando novamente sua baixa de 12 de julho de US$ 56.405.

Fonte: TradingView

Preço da Ripple pode ter uma alta potencial se superar $0,643

Copy link to section

O preço do XRP testou recentemente o nível crítico de resistência de US$ 0,6370, seu ponto mais alto desde março.

Uma quebra decisiva acima desse nível poderia impulsionar ganhos adicionais, com compradores potencialmente mirando o importante nível de resistência em $0,7470.

Essa meta representa o patamar mais alto do ano e está aproximadamente 20% acima do preço atual.

Fonte: TradingView

Venda de tokens Poodlana ganha impulso

Copy link to section

Poodlana, a mais recente adição no mercado de moedas meme, está atualmente em sua fase de pré-venda e ainda não está disponível publicamente.

Este emergente token baseado na Solana aspira superar moedas meme populares como Dogecoin e Shiba Inu, oferecendo uma nova abordagem para o fenômeno das moedas meme.

Nomeado em homenagem ao Poodle, uma raça de cachorro japonesa da moda, o Poodlana deverá ter um limite de fornecimento total de 1 bilhão de tokens POODL. A pré-venda em andamento oferece 50% desse fornecimento, com os tokens restantes alocados para marketing, parcerias, recompensas, tesouraria e liquidez.

Diferente de outras vendas de tokens, a pré-venda de Poodlana durará apenas um mês, seguida pela negociação imediata começando 30 minutos após a conclusão da venda. Após o lançamento, os desenvolvedores planejam um grande esforço de marketing para estabelecer a Poodlana como uma moeda meme líder no mercado.

Poodlana já arrecadou US$ 2,59 milhões, e espera-se que esse número aumente. Os investidores interessados podem adquirir tokens POODL por meio da venda oficial.