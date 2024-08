Inflação na zona euro sobe para 2,6% em meio a expectativas de corte de taxas do BCE

A inflação na zona euro aumentou ligeiramente para 2,6% no ano até Julho, face a 2,5% em Junho.

Este aumento da inflação, relatado pelo Eurostat, superou as expectativas dos economistas consultados pela Reuters, que previam que as pressões sobre os preços permaneceriam estáveis em 2,5%.

A notícia chega num momento crítico, uma vez que os investidores antecipam que o Banco Central Europeu (BCE) irá cortar as taxas de juro pela segunda vez este ano, durante a sua reunião de Setembro.

BCE enfrenta ato de equilíbrio com política monetária

O BCE foi o primeiro grande banco central a reduzir as taxas de máximos históricos em resposta aos impactos económicos da pandemia de COVID-19.

Em Junho, o banco central baixou a sua taxa de depósito de referência de 4% para 3,75%, com o objectivo de orientar a inflação para o seu objectivo de 2% no próximo ano.

Contudo, o ligeiro aumento da inflação para 2,6% complica a tarefa do BCE de equilibrar o crescimento económico e a estabilidade de preços.

Com a actual taxa de inflação ainda acima da meta do BCE, o banco central está sob pressão para tomar decisões que apoiarão a estabilidade económica sem alimentar mais inflação.

A redução prevista das taxas em Setembro é vista por muitos como um passo necessário para incentivar o crédito e o investimento, o que poderia ajudar a sustentar a recuperação económica na zona euro.

Outra redução nos custos de empréstimos está chegando?

Os mercados financeiros estão a acompanhar de perto as medidas do BCE, com os investidores a esperarem, em grande medida, outra redução nos custos dos empréstimos.

Um segundo corte nas taxas sinalizaria o compromisso do BCE em manter uma política monetária acomodatícia para apoiar a economia.

As taxas de juro mais baixas reduzem geralmente o custo do crédito, o que pode estimular a despesa e o investimento, mas também corre o risco de aumentar as pressões inflacionistas se não for gerido cuidadosamente.

A decisão do BCE de cortar as taxas em Junho baseou-se na previsão de que a inflação se alinharia com a meta de 2% até 2024.

Contudo, os dados recentes sobre a inflação sugerem que a estabilidade de preços ainda é uma preocupação.

A próxima reunião de Setembro será fundamental para determinar a abordagem do BCE à gestão da inflação e ao apoio ao crescimento económico.

O ligeiro aumento da inflação na Zona Euro para 2,6% representa um desafio para o Banco Central Europeu enquanto se prepara para a sua próxima reunião de política em Setembro.

Com os investidores esperando outro corte nas taxas, o BCE deve navegar no delicado equilíbrio entre promover a recuperação económica e controlar a inflação. As decisões tomadas nas próximas semanas serão cruciais para as perspectivas económicas da zona euro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.