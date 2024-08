O drive-thru de IA da Taco Bell triunfa onde a automação do McDonald’s vacilou

A Taco Bell está estabelecendo um novo padrão em serviços de fast-food ao expandir sua tecnologia Voice AI para mais locais em todo o país. Esta abordagem inovadora não só aumenta a eficiência operacional, mas também coloca a Taco Bell à frente dos seus concorrentes, especialmente o McDonald’s, que recentemente lutou com iniciativas semelhantes de IA.

Eficiência e satisfação do cliente

O sistema de IA da Taco Bell já está operacional em mais de 100 restaurantes, concentrando-se principalmente na agilização dos pedidos drive-thru. A tecnologia visa reduzir os tempos de espera, melhorar a precisão dos pedidos e cortar custos – fatores-chave que contribuem para melhores resultados financeiros e maior satisfação do cliente.

Isto é o que o Diretor de Inovação da Yum! Brands, empresa-mãe da Taco Bell, tinha a dizer sobre a integração da IA em seus negócios:

Hum! As marcas estão integrando o digital e a tecnologia em todos os aspectos do nosso negócio com novos recursos interessantes, e a IA é uma peça central dessa estratégia. Com mais de dois anos de ajustes e testes da tecnologia drive-thru Voice AI, estamos confiantes em sua eficácia na otimização das operações e no aumento da satisfação do cliente. Lawrence Kim

O sistema de IA não só aumenta a eficiência, mas também realoca os funcionários para funções mais críticas no restaurante. Embora esta mudança se concentre atualmente no drive-thru, o sucesso da tecnologia poderá em breve estender-se aos serviços de jantar no local, transformando ainda mais a experiência do cliente.

Como estão os concorrentes?

As conquistas da Taco Bell com IA são notáveis, especialmente devido aos recentes reveses do McDonald’s.

A gigante do fast-food encerrou a parceria com a IBM depois que a tecnologia de IA, destinada a otimizar as operações drive-thru, enfrentou críticas por imprecisões.

O feedback negativo dos clientes, amplificado pelas redes sociais, levou o McDonald’s a reconsiderar a sua estratégia, culminando no término da colaboração de dois anos.

Apesar do revés, o McDonald’s não desiste do projeto.

À medida que avançamos, nosso trabalho com a IBM nos deu a confiança de que uma solução de pedidos por voz para drive-thru fará parte do futuro de nossos restaurantes. Porta-voz do McDonald’s

Internacionalizando-se

O compromisso da Taco Bell com a inovação tecnológica vai além dos EUA. A empresa planeja implementar sua tecnologia Voice AI em cinco locais KFC na Austrália.

Embora a escala possa ser modesta, reflecte a confiança da empresa na sua tecnologia. O sucesso nos mercados internacionais poderá estabelecer uma nova referência para a indústria.

A abordagem da Taco Bell representa mais do que apenas uma atualização tecnológica; tem o potencial de redefinir os padrões operacionais no setor de fast-food.

Ao priorizar a precisão, a eficiência e a satisfação do cliente, a Taco Bell está abrindo caminho para uma transformação impulsionada pela IA na indústria hoteleira.

Este movimento estratégico não apenas melhora as operações atuais, mas também posiciona a Taco Bell como líder no cenário em evolução da tecnologia de serviços de alimentação.

