Terra Blockchain foi interrompida após uma grande exploração, token ASTRO cai

A blockchain Terra foi suspensa abruptamente devido a uma suspeita de exploração, levando a uma queda significativa no valor do token ASTRO do Astroport.

A interrupção, efetiva na altura do bloco 11430400, fez com que todas as transações do usuário fossem pausadas enquanto a equipe do Terra trabalha com validadores Phoenix-1 para implementar um patch de emergência para resolver a violação.

📣Attention Terra users: Please be advised that the chain will be halted shortly at block height 11430400 and transactions will not be processed during this time.



We will be working with the validators on Terra (phoenix-1) to apply an emergency patch thereafter to remediate a…

60 milhões de tokens ASTRO roubados

De acordo com Cyvers Alerts, a exploração resultou no roubo de aproximadamente 60 milhões de tokens Astroport (ASTRO), juntamente com 3,5 milhões de Circle USD (USDC), 500.000 Tether (USDT) e 2,7 Bitcoin (BTC).

Este roubo massivo impactou severamente o desempenho do mercado do token ASTRO.

🚨ALERT🚨@terra_money was exploited, resulting in the theft of approximately 60M $ASTRO, 3.5M $USDC, 500K $USDT, and 2.7 $BTC.



The attacker took advantage of a reentrancy vulnerability in the timeout callback of ibc-hooks.

This vulnerability was revealed in April of this year.…

Antes da exploração ser divulgada publicamente, os 60 milhões de tokens ASTRO roubados foram avaliados em cerca de US$ 2,7 milhões.

No entanto, o preço do token despencou de aproximadamente US$ 0,045 para US$ 0,01313, marcando um declínio de mais de 60% antes de se recuperar para cerca de US$ 0,02058 até o momento.

À medida que o valor do token começa a se estabilizar, ele está sendo negociado atualmente em torno de US$ 0,018. Apesar de representar apenas 5,5% da oferta total do ASTRO, a perda estabeleceu um novo mínimo histórico para o token.

A exploração complica ainda mais os problemas financeiros do Terraform Labs

Além da suspensão do blockchain, a situação da Terra foi ainda mais complicada pelos recentes problemas financeiros do Terraform Labs.

Em 12 de junho, a empresa chegou a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), totalizando cerca de US$ 4,47 bilhões.

Este acordo inclui US$ 3,6 bilhões em multas de restituição, uma multa civil de US$ 420 milhões e quase US$ 467 milhões em juros pré-julgamento.

O acordo também responsabiliza o ex-CEO Do Kwon por aproximadamente US$ 204 milhões em danos resultantes do colapso do ecossistema Terra, que infligiu US$ 40 bilhões em perdas aos investidores.

A crise do Terraform Labs levou a interrupções adicionais, incluindo uma reabertura planejada da Shuttle Bridge em 19 de julho. Esta mudança pretendia permitir que os usuários resgatassem seus ativos no blockchain Terra Classic.

No entanto, após um período de resgate de 30 dias, a Ponte Shuttle será permanentemente fechada e quaisquer bens restantes serão destruídos.

O desenrolar dos acontecimentos sublinha um período turbulento para o ecossistema Terra e seus ativos associados, destacando os desafios contínuos no espaço das criptomoedas.

Além do impacto nos tokens roubados, o token nativo da Terra Blockahin, Terra (LUNA), também sofreu uma queda acentuada para US$ 0,3845, sendo negociado acima de US$ 0,4. E embora tenha se recuperado para US$ 0,3941 até o momento, ainda caiu 2,71% nas últimas 24 horas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.