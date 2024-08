Tether (USDT) reporta lucro recorde de US$ 5,2 bilhões no primeiro semestre de 2024

A Tether Holdings Limited registrou um desempenho financeiro impressionante no primeiro semestre de 2024, apresentando retornos notáveis de US$ 5,2 bilhões.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

À medida que o mercado de criptomoedas oscila à beira de outro aumento potencial, os lucros robustos do Tether chamaram a atenção tanto de investidores quanto de especialistas do setor.

Tether announces $5.2B profit in first half of 2024 in attestation



$98 Billion in US Treasuries through direct and indirect



Monster printhttps://t.co/cDPwNGvgTy pic.twitter.com/oVz7EelEI0 — Zaheer (@SplitCapital) July 31, 2024

Em seu atestado do segundo trimestre, a Tether Holdings revelou um lucro operacional líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2024. O relatório oficial da empresa destacou:

“Aproveitando o impulso do primeiro trimestre de 2024, o segundo trimestre de 2024 marcou um marco significativo com um lucro operacional líquido de US$ 1,3 bilhão, o melhor resultado de todos os tempos da Tether, entregando um lucro líquido recorde de US$ 5,2 bilhões no primeiro semestre do ano.”

Tether, o 18º maior detentor de títulos dos EUA em todo o mundo

Copy link to section

O atestado destacou as reservas substanciais do Tether, ostentando US$ 97,6 bilhões em participações no Tesouro dos EUA, tornando-o o 18º maior detentor de títulos do mundo, superando até mesmo a Alemanha.

Além disso, o patrimônio líquido consolidado da Tether atingiu US$ 11,9 bilhões em 30 de junho de 2024, com o patrimônio do grupo aumentando em US$ 530 milhões no segundo trimestre.

Apesar de uma perda não realizada de US$ 653 milhões desencadeada pelas flutuações de preço do Bitcoin, o desempenho do Tether foi reforçado por um ganho não realizado de US$ 165 milhões em investimentos em ouro. O relatório observou:

“No segundo trimestre de 2024, o patrimônio do grupo aumentou em US$ 520 milhões após levar em consideração a queda nos preços do BTC (representando -US$ 653 milhões de lucro não realizado), parcialmente compensado por um desempenho positivo do ouro (representando US$ 165 milhões positivos de lucro não realizado ).

A empresa utilizou parte dos retornos do segundo trimestre para reinvestir em projetos táticos para apoiar o ecossistema e garantir a estabilidade do USDT.

Além disso, a Tether Holdings revelou planos para comprar Bitcoin com seus lucros.

Assim, a notícia de que a empresa está usando parte de seus bilhões para investir nas principais criptomoedas poderá dominar os mercados em breve.

Enquanto isso, as últimas ações estão alinhadas com a decisão da empresa de adquirir o BTC.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que o Bitcoin é um ativo alternativo às finanças tradicionais.

Bitcoin is an option against human's finance.

No one can change it, no one can tame it.

Whenever you'll need Bitcoin, it's gonna be there for you. — Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) July 30, 2024

Ele acrescentou que a criptografia líder é imune à manipulação, o que a torna um veículo financeiro justo e transparente.

Ardoino enfatizou que o Bitcoin permaneceu estável apesar da volatilidade nativa das criptomoedas.

Isso consolida a narrativa de que o Bitcoin é uma reserva lucrativa de riqueza e uma proteção confiável durante a turbulência econômica.

Nesse contexto, a Tether Holdings poderia ser a próxima empresa a abalar o mercado de ativos digitais com enormes compras de Bitcoin.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.