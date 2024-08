A Verge (XVG) repetirá o padrão de preços do quarto trimestre de 2020 e do segundo trimestre de 2021?

Verge (XVG) é uma criptomoeda que tem recebido atenção constante desde o seu início, principalmente por seu foco na privacidade e na descentralização.

Lançado em outubro de 2014 como DogecoinDark (DOGED), Verge era um fork do Peercoin (PPC). Em fevereiro de 2016, o projeto foi rebatizado para Verge Currency para se distinguir do Dogecoin e atrair um mercado mais amplo.

Apesar da mudança de marca, Verge continua a utilizar a mesma tecnologia subjacente de seu antecessor.

Biconomy listou token XVG

Em 15 de março de 2024, a Biconomy listou Verge (XVG) para negociação à vista com o par de negociação XVG/USDT. Esta listagem marcou um momento notável para a Verge, pois abriu os serviços de depósito e retirada para XVG às 12h00 (UTC) do mesmo dia.

A listagem na Biconomy representa um passo importante no aumento da presença e acessibilidade da Verge no mercado.

O preço do XVG teve um aumento significativo no início de abril, principalmente devido ao impacto da listagem da Biconomy, mas desde então sofreu uma queda significativa nos últimos doze meses. O token atingiu uma máxima de US$ 0,01241 em 3 de abril de 2024, antes de o mercado entrar em baixa, o que tem sido a tendência até agora.

Até o momento, Verge (XVG) estava cotado a US$ 0,003686, representando uma queda de 11,0% nas últimas 24 horas e uma queda de 27% em relação ao ano passado. O token está, no entanto, sendo negociado a 52.445,39% acima de seu preço inicial.

Alguns analistas especulam que a Verge pode estar à beira de um movimento significativo de preços, potencialmente refletindo o aumento dramático observado entre o quarto trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, conforme mostrado na imagem abaixo.

Os observadores sugerem que um aumento de 10% a 15% no preço pode ser iminente à medida que avançamos para o quarto trimestre de 2024.

Recursos que podem aumentar o preço do Verge

Uma das características que definem o Verge é seu compromisso em proteger o anonimato do usuário ao usar um blockchain aberto. A criptomoeda consegue isso incorporando protocolos seguros como TOR (The Onion Router), I2P (Invisible Internet Project) e seu protocolo Wraith exclusivo.

TOR e I2P são redes anônimas que ocultam os endereços IP e as transações dos usuários, enquanto o protocolo Wraith permite que os usuários escolham entre um livro-razão distribuído público ou privado. Esta combinação de tecnologias garante que as transações da Verge possam ser feitas com maior privacidade.

Em termos de especificações técnicas, Verge é baseado no código-fonte do Bitcoin (BTC), mas implementou modificações para melhorar o blockchain original do Bitcoin.

A Verge continua a se posicionar como uma criptomoeda líder com foco na privacidade, aproveitando tecnologias avançadas para proteger os dados do usuário e ao mesmo tempo visando oferecer uma alternativa mais eficiente ao Bitcoin.

Com desenvolvimentos recentes como sua listagem na Biconomy e potencial para crescimento futuro, Verge continua sendo um projeto a ser observado no cenário em evolução das criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.