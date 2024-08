Cancelamento da dívida estudantil: o novo plano de Biden promete alívio para 30 milhões de mutuários

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Num movimento crucial para milhões de estudantes americanos, a administração Biden lançará em breve uma nova iniciativa de alívio da dívida estudantil, com o objetivo de fornecer assistência direcionada aos mutuários afetados por empréstimos estudantis.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Aproximadamente 30 milhões de americanos deverão se beneficiar do cancelamento de dívidas estudantis sob a mais recente iniciativa do governo Biden, de acordo com um comunicado de imprensa da Casa Branca. O anúncio, feito na quarta-feira, delineou o plano da administração para fornecer aos mutuários informações detalhadas sobre o acesso aos próximos programas de alívio da dívida.

A evolução surge depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter bloqueado o anterior plano de perdão amplo do Presidente Biden, deixando muitos mutuários incertos sobre o seu futuro financeiro.

Quatro categorias de elegibilidade para alívio da dívida estudantil

Copy link to section

A estratégia de ajuda actualizada do Departamento de Educação dos EUA procura abordar os mais necessitados, estreitando o foco dos critérios de elegibilidade. O novo plano abrange quatro categorias principais:

Mutuários que devem mais agora do que no início do pagamento. Os mutuários seriam elegíveis para alívio se tivessem um saldo atual em certos tipos de empréstimos federais para estudantes que fosse maior do que o saldo desse empréstimo quando ele iniciou o reembolso devido a juros excessivos. O Departamento estima que este alívio da dívida teria impacto em quase 23 milhões de mutuários, a maioria dos quais são beneficiários do Pell Grant.

Os mutuários seriam elegíveis para alívio se tivessem um saldo atual em certos tipos de empréstimos federais para estudantes que fosse maior do que o saldo desse empréstimo quando ele iniciou o reembolso devido a juros excessivos. O Departamento estima que este alívio da dívida teria impacto em quase 23 milhões de mutuários, a maioria dos quais são beneficiários do Pell Grant. Mutuários que estão pagando há décadas. Se um mutuário com apenas empréstimos de graduação estiver em reembolso há mais de 20 anos (reembolso inserido em ou antes de 1º de julho de 2005), ele será elegível para este alívio. Os mutuários com pelo menos um empréstimo de pós-graduação que esteja com reembolso há mais de 25 anos (reembolso registrado em ou antes de 1º de julho de 2000) também seriam elegíveis.

Se um mutuário com apenas empréstimos de graduação estiver em reembolso há mais de 20 anos (reembolso inserido em ou antes de 1º de julho de 2005), ele será elegível para este alívio. Os mutuários com pelo menos um empréstimo de pós-graduação que esteja com reembolso há mais de 25 anos (reembolso registrado em ou antes de 1º de julho de 2000) também seriam elegíveis. Mutuários que de outra forma seriam elegíveis para perdão de empréstimo, mas ainda não o solicitaram. Se um mutuário não se inscreveu com sucesso em um plano de reembolso baseado em renda (IDR), mas fosse elegível para perdão imediato, ele seria elegível para alívio. Os mutuários que seriam elegíveis para dispensa escolar fechada ou outros tipos de oportunidades de perdão, mas não se inscreveram com sucesso, também seriam elegíveis para este alívio.

Se um mutuário não se inscreveu com sucesso em um plano de reembolso baseado em renda (IDR), mas fosse elegível para perdão imediato, ele seria elegível para alívio. Os mutuários que seriam elegíveis para dispensa escolar fechada ou outros tipos de oportunidades de perdão, mas não se inscreveram com sucesso, também seriam elegíveis para este alívio. Mutuários que se inscreveram em programas de baixo valor financeiro. Se um mutuário frequentasse uma instituição que não fornecesse valor financeiro suficiente, ou que não cumprisse um dos padrões de responsabilização das instituições do Departamento, esses mutuários também seriam elegíveis para alívio da dívida.

Alívio automático com opção de cancelamento

Copy link to section

Uma das principais características do novo plano é o seu processo simplificado. Os mutuários elegíveis não precisarão apresentar nenhum pedido de alívio. Em vez disso, o Departamento de Educação aplicará automaticamente o perdão da dívida às contas qualificadas.

Os mutuários que desejarem cancelar devem notificar seu gestor de empréstimos até 30 de agosto.

Espera-se que o Departamento de Educação finalize a regra para esta iniciativa de alívio da dívida até Outubro.

A administração está a avançar rapidamente para implementar o alívio, com o objectivo de concluir o cancelamento da dívida antes que quaisquer potenciais desafios legais possam atrasar o processo.

Especialistas jurídicos preveem que os oponentes poderão entrar com ações judiciais buscando liminares, o que poderá estender a batalha por meses ou até anos. Esta incerteza deixa os mutuários num estado de apreensão quanto ao resultado final.

Considerações fiscais para dívidas perdoadas

Copy link to section

De acordo com a Lei do Plano de Resgate Americano de 2021, o perdão de empréstimos estudantis está isento de impostos federais até 2025, proporcionando alívio financeiro significativo aos mutuários. No entanto, é crucial que os mutuários estejam cientes de que alguns estados podem impor impostos sobre dívidas perdoadas.

É aconselhável que os mutuários revisem suas regulamentações fiscais estaduais para compreender quaisquer obrigações fiscais potenciais que possam surgir do perdão da dívida.

Embora o processo simplificado e automático de alívio simplifique o caminho para o perdão, as contínuas incertezas jurídicas e as implicações fiscais estaduais podem impactar a eficácia geral da iniciativa.

À medida que o cronograma de implementação avança, os mutuários e as partes interessadas acompanharão de perto os desenvolvimentos para avaliar o impacto do plano nos seus futuros financeiros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.