Economia grega impulsionada por uma entrada de 5 mil milhões de euros após a melhoria da classificação de crédito da S&P

Num grande impulso financeiro para a Grécia, o país testemunhou uma entrada substancial de 5 mil milhões de euros nas suas ações e obrigações, após uma recente melhoria nas suas perspetivas de classificação de crédito.

Este aumento no investimento foi desencadeado pela revisão positiva da Standard and Poor’s (S&P) da perspetiva da notação de crédito soberano da Grécia, de acordo com um novo relatório do Boletim Económico do Banco da Grécia.

O relatório revela que entre o quarto trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, as ações e obrigações gregas atraíram um influxo significativo de 5 mil milhões de euros.

Deste total, 2,9 mil milhões de euros foram investidos em ações gregas, enquanto 2,1 mil milhões de euros foram investidos em obrigações gregas.

Este influxo de capital destaca uma confiança renovada dos investidores na estabilidade financeira da Grécia, impulsionada principalmente pela melhoria das perspectivas de classificação de crédito.

Impacto nos spreads das obrigações e no comportamento do investimento

A perspectiva positiva da notação de crédito levou a uma mudança acentuada nos padrões de investimento.

De acordo com o relatório, intitulado “O grau de investimento e a alocação da carteira de fundos em activos gregos”, a melhoria das perspectivas incentivou os fundos de investimento a aumentarem as suas participações em obrigações soberanas gregas em relação a outras obrigações soberanas da área do euro.

Esta mudança estratégica explica aproximadamente 80% da redução dos diferenciais das obrigações soberanas gregas.

Isto sublinha a influência significativa que as notações de crédito exercem sobre o comportamento dos investidores e a dinâmica do mercado.

As conclusões sublinham a ligação vital entre as notações de crédito e as decisões de investimento.

A correlação entre as alocações de carteira dos fundos de investimento e as notações de crédito da Grécia apresenta um forte incentivo para o país continuar os seus esforços de reforma.

Melhores notações de crédito podem levar a uma maior procura de obrigações soberanas gregas, controlando potencialmente os custos da dívida e impactando positivamente o panorama económico da Grécia.

Papel da atualização do rating da S&P

A actualização da S&P foi fundamental para remodelar o clima de investimento para os activos gregos.

As perspectivas positivas levaram os fundos a reafectarem as suas carteiras, aumentando as suas participações em obrigações soberanas gregas.

Esta reafectação não só impulsionou a procura de obrigações gregas, mas também contribuiu para reduzir os diferenciais das obrigações, tornando as obrigações gregas mais atractivas em comparação com outras obrigações da área do euro.

A entrada de 5 mil milhões de euros em acções e obrigações gregas é um forte apoio da comunidade de investimento, reflectindo a confiança nas perspectivas económicas da Grécia.

Esta perspectiva positiva da notação de crédito serve como catalisador para um interesse renovado nos mercados financeiros da Grécia, sugerindo que as reformas económicas e as políticas fiscais do país estão a produzir resultados favoráveis.

A continuação dos esforços nestas áreas poderá melhorar ainda mais a solvabilidade da Grécia e atrair investimento adicional, posicionando a economia grega para um crescimento e estabilidade sustentados.

