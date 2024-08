Nancy Pelosi compra Nvidia no valor de US$ 1,13 milhão: 3 razões para seguir seu exemplo

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, ganhou as manchetes mais uma vez com sua última negociação, comprando US$ 1,13 milhão em ações da Nvidia em 26 de julho.

Conhecida por seu histórico de investimentos bem-sucedido, o acúmulo contínuo de ações da Nvidia por Pelosi está gerando especulações sobre as perspectivas futuras da gigante dos chips.

Apenas um mês antes, Pelosi comprou 10.000 ações da Nvidia por US$ 126,40 cada.

Seu investimento consistente na Nvidia sugere que ela antecipa desenvolvimentos significativos da empresa.

Aqui estão três razões convincentes pelas quais os investidores deveriam considerar seguir o exemplo de Pelosi.

GPUs Blackwell da Nvidia

As próximas GPUs Blackwell da Nvidia, baseadas na arquitetura Blackwell, prometem até 18 vezes o desempenho da atual série A100 e devem chegar ao mercado até o final de 2024.

À medida que essas GPUs estiverem disponíveis, as empresas serão obrigadas a adotá-las para permanecerem competitivas na corrida da IA.

Além disso, com o consumo de energia nos data centers se tornando uma questão crítica, a eficiência das GPUs Blackwell impulsionará a demanda. A trajetória de crescimento da Nvidia parece forte, com esses avanços posicionando a empresa para o sucesso contínuo no próximo ano.

Histórico comprovado de investimentos de Pelosi

Nancy Pelosi tem um histórico comprovado de desempenho superior ao mercado. Suas negociações influenciam fortemente o ETF Unusual Whales Subversive Democrat Trading (NANC), que rastreia negociações realizadas por membros do partido Democrata.

O ETF retornou 50% em menos de um ano e meio. Embora seja verdade que ETFs como estes só estão aqui há pouco tempo, o seu desempenho mostra que seguir os políticos selectivamente pode ter valor.

Os fortes fundamentos e posição de mercado da Nvidia

Além do histórico de Pelosi e da promessa das GPUs Blackwell, os fundamentos robustos da Nvidia tornam-na um investimento atraente.

As receitas e os lucros da empresa aumentaram nos últimos trimestres, impulsionados principalmente pelos avanços na IA. O foco da Nvidia em jogos, IA e data centers a posiciona na vanguarda do desenvolvimento tecnológico.

Por exemplo, as empresas investiram fortemente em infra-estruturas de IA e Wall Street está a começar a examinar minuciosamente o retorno do investimento (ROI) destas despesas.

Embora a capacidade da IA generativa de gerar receitas proporcionais aos gastos ainda seja debatida, a demanda pelo hardware da Nvidia permanece inquestionável.

Independentemente do ROI, empresas de hardware como a Nvidia estão preparadas para se beneficiar dos investimentos contínuos em IA.

Seguir a jornada de investimento de Nancy Pelosi com a Nvidia parece ser uma escolha prudente.

A posição estratégica da Nvidia nos principais segmentos tecnológicos e o seu forte desempenho financeiro fazem dela um investimento sólido.

A partir de hoje, as ações da Nvidia foram negociadas pela última vez a US$ 118,55, e Pelosi já obteve um ganho de US$ 50.000 em seu investimento em apenas alguns dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.