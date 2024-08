O crescimento económico do Chile estagna: o aumento de apenas 0,1% em Junho fica aquém das expectativas

A actividade económica do Chile quase não subiu em Junho de 2024, com um aumento marginal de 0,1% em relação ao ano anterior, de acordo com os últimos dados do índice de actividade económica Imacec divulgados pelo Banco Central do Chile.

Esta taxa de crescimento representa um forte abrandamento face ao aumento de 1,1% registado em Maio e fica significativamente aquém das previsões do mercado, que previam um aumento de 1,7%.

O desempenho sectorial misto destaca as complexidades subjacentes à economia do Chile.

A mineração tem sido um ponto positivo notável, com um aumento robusto de 5,9%, em grande parte impulsionado por um aumento na extração de lítio.

O crescimento deste sector reflecte a procura global contínua de lítio, que é fundamental para a produção de baterias e para as tecnologias de energia renovável.

Em contrapartida, o sector dos serviços registou uma contracção notável, com um declínio de 1,8%.

Esta queda sublinha os desafios contínuos enfrentados por este sector, que tem lutado com questões que prejudicaram o desempenho económico global.

O sector do comércio, no entanto, mostrou resiliência com um louvável aumento de 4,3%, contribuindo positivamente para o panorama económico geral.

O desempenho em junho também foi impactado por setores específicos

Quando ajustada às variações sazonais, a actividade económica do Chile cresceu 0,3% em Junho, recuperando de uma diminuição de 0,4% em Maio.

Esta pequena recuperação realça a volatilidade inerente à economia chilena e sublinha a importância dos ajustamentos sazonais na avaliação precisa das tendências económicas.

Uma análise mais profunda do desempenho regional revela disparidades significativas em todo o país. Algumas regiões registaram um crescimento robusto impulsionado por indústrias especializadas, enquanto outras enfrentaram desafios económicos que prejudicaram o seu desempenho.

Compreender estas diferenças regionais é crucial para avaliar a saúde económica do Chile e para desenvolver estratégias específicas para promover o crescimento inclusivo.

O desempenho económico em Junho também foi impactado por componentes específicas da economia.

As vendas de automóveis e veículos motorizados desempenharam um papel significativo, com o sector automóvel a registar vendas mais baixas.

Em contrapartida, as vendas de máquinas, equipamentos e materiais de construção apresentaram tendência mais positiva.

Os números não ajustados de Junho mostraram uma diminuição de 0,4% em relação ao mês anterior, em grande parte atribuída à redução das vendas de automóveis e às actividades comerciais menores.

Numa base anual, os serviços registaram um aumento modesto de 0,8%, impulsionado principalmente pelos serviços pessoais e transportes.

No entanto, os serviços empresariais registaram uma descida, contribuindo para uma diminuição de 0,2% nos valores corrigidos de sazonalidade em comparação com o mês anterior.

O quadro geral de Junho reflecte um ambiente económico misto no Chile, com variações sectoriais e regionais significativas.

Embora algumas áreas, especialmente a mineração e o comércio, tenham apresentado um crescimento positivo, outras, incluindo os serviços e as vendas de automóveis, enfrentaram desafios.

À medida que o Chile navega nestas flutuações económicas, uma compreensão diferenciada da dinâmica sectorial e regional será essencial para promover um crescimento equilibrado e sustentável.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.