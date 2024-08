Os futuros do cobre despencam em meio às preocupações com a demanda chinesa e às dificuldades de produção

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os contratos futuros de cobre caíram para US$ 4,1 por libra-peso, aproximando-se do mínimo de quatro meses de US$ 4,05 estabelecido em 30 de julho. Este declínio deve-se principalmente às crescentes preocupações sobre a procura chinesa.

O governo chinês optou por não implementar medidas de estímulo para contrariar a recessão significativa no maior sector industrial do mundo.

Em vez disso, concentram-se na transição da economia para tecnologias inovadoras e fontes de energia alternativas.

Reação do mercado e resposta do PBoC

A decisão da China de suspender a ajuda económica desencadeou uma rápida reacção do mercado, levando a uma venda de activos e contratos de metais básicos.

Para aliviar as pressões do mercado, o Banco Popular da China (PBoC) implementou cortes de taxas sem precedentes.

A eficácia destes cortes nas taxas na revitalização da economia chinesa e no impulso dos futuros do cobre permanece incerta.

Embora as reduções das taxas possam estimular a contracção de empréstimos e a despesa no curto prazo, o seu impacto global no crescimento económico e nos preços do cobre é influenciado por vários factores.

Fatores que influenciam os futuros do cobre

O sucesso dos cortes nas taxas do PBoC no estímulo ao investimento e ao consumo desempenhará um papel crucial.

Se estas medidas puderem impulsionar a recuperação económica, poderão aumentar a procura de matérias-primas como o cobre.

No entanto, factores externos como a procura global, a dinâmica comercial e o sentimento do mercado também têm um forte impacto nos futuros do cobre.

As incertezas na economia global, os conflitos comerciais e as flutuações nos preços das matérias-primas podem influenciar a trajetória dos futuros do cobre, independentemente das políticas internas de taxas de juro.

Dados recentes do Gabinete Nacional de Estatísticas (DNE) e do Índice de Gestores de Compras (PMI) Caixin indicam um declínio na indústria chinesa.

Estes relatórios sugerem que os fabricantes estão a lutar para equilibrar a fraca procura interna com as vendas internacionais no início do terceiro trimestre.

Além disso, surgiram relatórios contraditórios em relação às fundições chinesas. Embora alguns estejam a embarcar em novos projectos para cumprir as metas de produção, as projecções anteriores de uma queda combinada da produção para aumentar os custos de tratamento estão a ser questionadas.

O caminho a seguir para os futuros do cobre permanece incerto em meio às crescentes tensões no setor industrial e à evolução da dinâmica do mercado.

As políticas económicas, as reacções do mercado e os desafios de produção da China continuarão a influenciar o mercado de matérias-primas num futuro próximo.

Investidores e analistas estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos na China para avaliar o seu impacto potencial nos preços globais do cobre e na estabilidade do mercado.

À medida que os futuros do cobre se aproximam do mínimo de quatro meses, o foco permanece nas estratégias económicas da China e nas suas implicações para o mercado global.

A combinação de políticas governamentais cautelosas, dificuldades no sector industrial e factores económicos externos cria um ambiente complexo para prever o futuro dos preços do cobre.

