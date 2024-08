Moedas meme como Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) e JasmyCoin (JASMY) lideraram as perdas na quinta-feira, à medida que as preocupações sobre a indústria de criptomoedas persistiram. O token MOG caiu mais de 14%, enquanto WIF e Jasmy recuaram 10%. Outras moedas populares, como Book of Meme (BOME) e Bonk, também estiveram entre as maiores quedas.

A venda de tokens Poodlana está prosperando

Poodlana ignorou o clima de pessimismo no setor de criptomoedas e continuou a arrecadar quantias substanciais. Os desenvolvedores levantaram mais de $4 milhões em menos de três semanas, tornando-a uma das vendas de tokens de melhor desempenho do ano.

Os usuários podem comprar seus tokens usando várias criptomoedas e até mesmo o dólar americano. Alguns dos tokens mais populares utilizados para o pagamento são Ether, Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Poodlana pretende ser a próxima grande novidade no setor de criptomoedas. A esperança é replicar o sucesso de outras moedas meme, como Shiba Inu, Floki, Pepe e Dogwifhat, para se tornar um nome de destaque.

O nome Poodlana vem de duas coisas: Poodle e Solana. Poodle é uma raça de cachorro muito apreciada no Japão, enquanto Lana vem de Solana, uma blockchain que se tornou extremamente popular entre os desenvolvedores de moedas meme.

Além da popularidade do Poodle, os desenvolvedores esperam que a Poodlana ganhe impulso ao focar no mercado de luxo. Em sua estratégia de marketing, a Poodlana se promove como o Hermes da indústria cripto.

A venda de tokens da Poodlana tem dois aspectos únicos. Primeiro, seu preço está constantemente aumentando e estava negociando a $0,0335 na quinta-feira. Até o final da venda, o preço será de $0,060, o que significa que os primeiros compradores se beneficiarão ao adquirir mais tokens.

Segundo, outro aspecto único é que o token POODL começará a ser negociado apenas 60 minutos após o término da pré-venda. Isso significa que os compradores não precisarão esperar muito tempo para começar a vender seus tokens. Você pode comprar o token POODL aqui.

Por que as moedas meme estão caindo

Há duas principais razões para a queda de moedas meme como Mog Coin, WIF, Bonk e Jasmy. Primeiro, o declínio está principalmente relacionado à ação do preço do Bitcoin. Após subir acima de $70.000 na segunda-feira, o Bitcoin caiu para abaixo de $64.000. Na maioria dos casos, esses tokens tendem a ser mais voláteis que o Bitcoin. Eles sobem acentuadamente quando o Bitcoin está em alta e o oposto também ocorre.

Segundo, a queda é devido às tensões geopolíticas em curso no Oriente Médio. Há sinais de que a crise entre Israel, Líbano e Irã deve se intensificar nos próximos meses.

Finalmente, a crise está ocorrendo enquanto os investidores reagem às notícias do Federal Reserve. O Fed fez o que a maioria dos analistas esperava: manteve as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5,50% e deixou a porta aberta para um corte em setembro. Embora isso tenha sido positivo para ativos de risco, já estava precificado pelos participantes do mercado.