Muitos acreditam que o mercado de criptomoedas verá uma recuperação mais ampla nos próximos meses – uma recuperação que provavelmente não ficará restrita apenas aos líderes como Bitcoin e Ethereum.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Isso pode ser uma boa notícia para projetos emergentes como Poodlana, que já estão atraindo uma demanda sólida de entusiastas de criptomoedas antenados na moda.

Poodlana é uma plataforma baseada em blockchain inspirada em uma das raças mais fofas do melhor amigo do homem – o poodle. Mas é muito mais do que apenas uma aparência fofinha.

Sua moeda meme nativa, o POODL, pode ser um investimento interessante para 2024.

Poodlana é uma fusão de moda e cripto

Copy link to section

Primeiramente, vamos falar de estatísticas. A indústria global da moda foi avaliada em $1,5 trilhões em 2020, e as estimativas apontam para um valor de $2,25 trilhões até o final de 2025.

Isso representa um impressionante crescimento de 50% em apenas cinco anos.

Considerando o rápido crescimento, é concebível que plataformas inovadoras como Poodlana, que oferecem formas únicas de explorar o boom da indústria da moda, se beneficiem substancialmente no futuro.

POODL é uma moeda meme glamorosa que tem potencial para explorar o enorme mercado de ativos digitais que acolhe a expressão pessoal.

Sendo um projeto focado no engajamento da comunidade, entusiastas de criptomoedas podem eventualmente exibir suas posses de POODL com tanto orgulho quanto mostram seu Poodle para amigos e familiares.

POODL pode se beneficiar com o crescimento do restante do mercado de criptomoedas

Copy link to section

A Poodlana pode ser um ótimo investimento neste momento também porque o timing não poderia ser melhor. Espera-se que 2024 seja um ano recompensador para as criptomoedas.

Com o crescente interesse institucional no mercado de criptomoedas e a aprovação de ETFs de BTC e ETH pelos reguladores globais, além do recente halving do Bitcoin, vários especialistas acreditam que um novo boom cripto está iminente.

E é isso que pode servir como um vento favorável para Poodlana e sua moeda meme nativa POODL.

Sabemos que as moedas meme tendem a explodir em popularidade e eventualmente em valor nas fases iniciais. Lembra do Dogecoin e do Shiba Inu?

Se você perdeu essas oportunidades, o POODL pode ser a mais recente chance de obter retornos semelhantes nos próximos meses.

A pré-venda de Poodlana (POODL) é estruturada de forma única

Copy link to section

Finalmente, vamos falar sobre os números impressionantes da Poodlana até agora. A moeda meme ainda não completou nem mesmo algumas semanas de pré-venda e já arrecadou mais de $3,8 milhões.

Esse sucesso inicial indica que há uma demanda substancial por POODL, mesmo antes de sua estreia no mercado aberto.

A pré-venda da Poodlana está estruturada de forma interessante. Ela durará trinta dias, divididos em dez etapas de três dias cada. E aqui está o detalhe – o preço do token POODL aumenta após cada etapa. Isso é significativo, pois cria um senso de urgência para os investidores em potencial e recompensa os primeiros adotantes.

Mais importante ainda, Poodlana será listada em uma exchange de criptomoedas apenas 60 minutos após o término de sua pré-venda.

A rápida transição da pré-venda para a negociação pública pode levar ao aumento da procura e, subsequentemente, à valorização dos preços. Pense nisso como a inauguração de uma boutique de moda muito aguardada. Todo mundo quer ser o primeiro da fila.

Clique aqui se você quiser se aprofundar mais na Poodlana (POODL) e aprender mais sobre ela antes de investir.