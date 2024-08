Byju’s evita a falência com liquidação de dívidas de US$ 19 milhões e obtém prorrogação para pagar o BCCI

Em uma decisão crucial na sexta-feira, o Tribunal Nacional de Apelação de Direito Empresarial da Índia (NCLAT) concedeu à Byju’s, a sitiada gigante da tecnologia educacional, a chance de liquidar uma dívida de US$ 19 milhões com o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI).

Esta decisão suspende o processo de insolvência iniciado pelo BCCI contra a startup avaliada em 22 mil milhões de dólares.

Decisão fundamental sobre liquidação de dívidas

A bancada de Chennai do NCLAT permitiu que o fundador da Byju, Byju Raveendran, apelasse da ordem de resolução de insolvência de um tribunal inferior do mês passado.

A decisão do tribunal foi influenciada pelo compromisso de que o reembolso seria financiado pessoalmente por Riju Raveendran, irmão de Byju, em vez de ser desviado de fundos destinados aos credores financeiros.

O tribunal enfatizou a importância do compromisso em tais casos, afirmando:

“A primeira hora da justiça é a hora do compromisso e quando a oferta foi feita por um dos diretores suspensos a pedido do devedor corporativo para enterrar a machadinha com CD, o Tribunal pode invocar a Regra 11 com o propósito de explorar um Diante desses fatos, o acordo é aprovado e o recurso é provido e o despacho impugnado é anulado.”

Esta decisão permite que Raveendran mantenha o controle de Byju. No entanto, o BCCI reserva-se o direito de reavivar o seu recurso se a Byju’s não liquidar as taxas conforme acordado.

Lutas financeiras contínuas

Apesar desta vitória, Byju’s ainda não está livre de problemas financeiros.

A empresa enfrenta vários casos de falência na Índia e no exterior.

No início deste ano, a unidade norte-americana da Byju entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em Delaware, listando passivos entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões.

A Byju experimentou um rápido crescimento durante a pandemia de COVID-19, impulsionado pelo aumento do aprendizado remoto.

A startup atraiu investimentos significativos de grandes players como Sequoia Capital, Tiger Global Management e Silver Lake.

Este influxo de capital financiou uma estratégia de aquisição agressiva, com a Byju adquirindo cerca de 20 empresas em todo o mundo a um custo de quase 3 mil milhões de dólares.

No entanto, à medida que a pandemia retrocedeu, Byju enfrentou dificuldades financeiras. Um declínio na procura de aprendizagem à distância, juntamente com um abrandamento geral no sector das startups, levou a avaliações reduzidas e a desafios de financiamento.

Em novembro de 2023, a Prosus reduziu a avaliação da Byju para menos de US$ 3 bilhões.

A BlackRock reduziu ainda mais sua avaliação para aproximadamente US$ 1 bilhão em janeiro.

Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Byju relatou perdas de 8.553 milhões de rupias (quase US$ 1 bilhão), destacando a gravidade de suas dificuldades financeiras.

Adiamento temporário

Copy link to section

O acordo com o BCCI proporciona à Byju um alívio temporário da falência, mas os desafios financeiros mais amplos da empresa permanecem sem solução.

O resultado dos seus outros casos de falência e a sua capacidade de estabilizar as suas operações serão fundamentais para determinar a sua trajetória futura.

Os investidores e observadores da indústria estarão atentos para ver como a Byju’s gere a sua reestruturação financeira e enfrenta as contínuas pressões do mercado.

A jornada da empresa reflete as lutas mais amplas das startups de tecnologia que enfrentam os ajustes pós-pandemia e as mudanças nas condições económicas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.