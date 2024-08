Por que a Irlanda do Norte está atrasada em relação ao Reino Unido na adoção do salário digno real?

A Irlanda do Norte está a ficar atrás de outras regiões do Reino Unido na adopção do salário digno real, apesar de ter um número significativo de trabalhadores com baixos salários.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O salário real digno, calculado pela Resolução Foundation, é fixado em £ 12 por hora fora de Londres. Apesar desta norma voluntária, menos de 100 empresas na Irlanda do Norte estão acreditadas, em comparação com mais de 15.000 em todo o Reino Unido.

Estrutura salarial atual no Reino Unido

Copy link to section

A estrutura salarial do Reino Unido inclui vários níveis.

O salário mínimo nacional é legalmente aplicável e varia de acordo com a idade, com taxas de £ 6,40 por hora para trabalhadores menores de 18 anos e aprendizes, e £ 8,60 por hora para aqueles com idade entre 18 e 20 anos.

O salário mínimo nacional, que também é legal, é de £ 11,44 por hora para trabalhadores com 21 anos ou mais.

O lento progresso da Irlanda do Norte

Copy link to section

Mary McManus, Gerente Regional do Salário Mínimo NI, expressou preocupação com a lenta adoção do Salário Mínimo Real na Irlanda do Norte.

Ela destacou que a Escócia, apesar de ter uma população três vezes maior, possui 40 vezes o número de empregadores credenciados.

O País de Gales tem quase 600 empregadores credenciados. McManus atribui o atraso da Irlanda do Norte à elevada taxa de trabalhadores que ganham abaixo do salário real digno, um dos mais elevados do Reino Unido.

Os números oficiais revelam que 15,6% dos empregos empregados na Irlanda do Norte foram remunerados abaixo do salário real digno no ano passado, significativamente superior à média do Reino Unido de 12,9%.

Isto se traduz em aproximadamente 190.000 trabalhadores que ganham abaixo do limite.

Os círculos eleitorais com as maiores proporções de trabalhadores com baixos salários incluem Belfast West, Foyle, Fermanagh e South Tyrone, e East Londonderry, onde um em cada cinco trabalhadores ganha abaixo do limiar.

As mulheres e os trabalhadores a tempo parcial são desproporcionalmente afetados.

Proposta do governo trabalhista para salário mínimo nacional

Copy link to section

Os planos do governo do Reino Unido para aumentar o salário mínimo nacional e reduzir a idade de elegibilidade poderão ter impacto no cenário salarial da Irlanda do Norte.

O governo trabalhista pretende introduzir um salário digno que considere o custo de vida e reduza a idade elegível de 21 para 18 anos.

Esta mudança poderia beneficiar mais um milhão de trabalhadores e proporcionar um aumento de 33% para aqueles que ganham o salário mínimo entre os 18 e os 20 anos.

No entanto, pode representar desafios para as empresas, especialmente em indústrias com elevados custos de mão-de-obra, como a hotelaria e o comércio retalhista.

Os especialistas alertam que aumentos significativos no salário mínimo podem afetar a inflação e o desemprego.

Um aumento adicional de 7% a 10% no salário mínimo, conforme previsto, poderia agravar estes problemas.

Custos salariais mais elevados podem abrandar o crescimento económico e limitar os cortes nas taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra.

A proposta do governo trabalhista de alinhar o salário mínimo com o custo de vida representa uma mudança política significativa.

Pela primeira vez, os funcionários considerarão as despesas de subsistência ao estabelecerem os níveis salariais.

Esta reforma visa abordar as disparidades entre os salários dos trabalhadores mais jovens e mais velhos.

A Comissão de Baixos Pagamentos terá a tarefa de incorporar estes factores nas suas recomendações.

Embora salários mais elevados possam melhorar os padrões de vida e aumentar os gastos dos consumidores, também podem aumentar os custos operacionais para as empresas, conduzindo a preços mais elevados de bens e serviços.

Os sectores com margens de lucro reduzidas, como a hotelaria e o comércio retalhista, poderão ter dificuldades em absorver estes custos sem reduzir o pessoal ou reduzir os serviços.