Preços do ouro disparam para máxima recorde de US$ 2.474 em meio a fraco relatório de emprego nos EUA

Os preços do ouro subiram para 2.474 dólares por onça na sexta-feira, impulsionados por um relatório decepcionante sobre o emprego nos EUA e por incertezas económicas mais amplas. Este máximo histórico sublinha o papel do ouro como activo de refúgio em tempos de turbulência económica e geopolítica.

O catalisador para este aumento dramático foi a divulgação do relatório de emprego dos EUA para Julho, que revelou um número de criação de emprego muito inferior ao esperado de apenas 114.000, bem abaixo do aumento previsto de 175.000.

Para agravar a situação, a taxa de desemprego disparou para níveis nunca vistos desde 2021 e o crescimento salarial abrandou mais do que o previsto, perturbando ainda mais os investidores.

Os fracos números do emprego suscitaram preocupações significativas sobre a capacidade da Reserva Federal de dirigir a economia de forma eficaz.

A contracção no sector industrial, conforme sublinhado pelos dados recentes do ISM, intensificou estas preocupações.

Além disso, relatórios decepcionantes sobre lucros empresariais de grandes empresas expuseram as vulnerabilidades associadas ao aumento das taxas de juro, atenuando o sentimento do mercado.

Especulação sobre cortes nas taxas do Fed e fatores geopolíticos

No meio desta incerteza económica, cresce a especulação de que a Reserva Federal poderá considerar um corte substancial de 50 pontos base na taxa na sua próxima reunião de Setembro.

Esta especulação foi alimentada pelos fracos indicadores económicos e pelos receios crescentes de um abrandamento económico prolongado.

Ao mesmo tempo, as persistentes tensões geopolíticas no Médio Oriente reforçaram a procura de ouro como investimento seguro.

Estas incertezas globais contribuíram para o aumento dos preços do ouro, realçando o seu apelo como refúgio em tempos instáveis.

O papel do ouro como ativo porto seguro

A combinação de dados desanimadores do mercado de trabalho, potenciais medidas conciliatórias por parte da Reserva Federal e os riscos geopolíticos em curso levaram o ouro a novos níveis recorde.

Este aumento reforça o estatuto do ouro como um activo crítico para os investidores que procuram estabilidade num contexto de instabilidade económica e política.

Historicamente, o ouro tem funcionado como um porto seguro durante crises financeiras e convulsões geopolíticas.

Por exemplo, durante a crise financeira global de 2008, os preços do ouro subiram acentuadamente à medida que os investidores acorreram a ele em busca de segurança.

Da mesma forma, a inflação elevada e a depreciação da moeda muitas vezes fazem subir os preços do ouro, visto que é visto como uma reserva fiável de valor e uma proteção contra a inflação.

Eventos geopolíticos como conflitos, disputas comerciais e guerras normalmente levam ao aumento da procura de ouro, aumentando ainda mais o seu preço.

As políticas do banco central, a dinâmica da oferta e da procura e os principais indicadores económicos, como os números do emprego e o crescimento do PIB, também desempenham um papel crucial na influência dos preços do ouro.

