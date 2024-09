A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renuncia e foge do país em meio a protestos violentos

Numa reviravolta dramática nos acontecimentos, a primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, terá demitido-se no meio de protestos violentos e manifestantes furiosos que invadiram a sua residência e fugiram do país.

Ela partiu para a Índia com sua irmã mais nova em um helicóptero militar e teria pousado no estado indiano de Tripura.

Dirigindo-se à nação logo depois, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Waqar-uz-Zaman, anunciou que uma transição política estava em andamento e um “governo interino será estabelecido”.

O PM Hasina renunciou ao governo interino para governar o país. Devolveremos a paz ao país. Pedimos aos cidadãos que parem com a violência. Investigaremos todos os assassinatos ocorridos nas últimas semanas.

O chefe do exército garantiu ainda que até esta noite será encontrada uma solução para a crise e que não há necessidade de recolher obrigatório ou emergência no país.

Ele instou os estudantes que protestavam a exercerem moderação e retornarem para suas casas.

Esta mudança repentina segue-se a um ultimato de 45 minutos dado pelo exército do Bangladesh para que ela renunciasse.

Origens da agitação

A actual turbulência remonta ao mês passado, quando grupos de estudantes protestaram contra as quotas reservadas em empregos públicos, resultando em pelo menos 150 mortes e milhares de feridos.

O grupo “Estudantes Contra a Discriminação”, que liderou os protestos do mês passado, esteve na vanguarda das últimas manifestações.

Os protestos inicialmente foram interrompidos depois que o Supremo Tribunal revogou a maior parte das cotas em 21 de julho.

No entanto, os manifestantes regressaram na semana passada, exigindo um pedido público de desculpas de Hasina pela violência, o restabelecimento das ligações à Internet, a reabertura dos campus universitários e a libertação dos detidos.

Os protestos evoluíram agora para além da questão das quotas, transformando-se num movimento antigovernamental mais amplo.

O apoio diversificado de vários sectores da sociedade, incluindo estrelas de cinema, músicos e fabricantes de vestuário, realça a insatisfação generalizada com o governo de Hasina.

Campanhas nas redes sociais e canções de rap amplificaram os apelos à sua demissão.

Durante o fim de semana, estas manifestações transformaram-se numa campanha pela destituição de Hasina, com manifestantes a pedir justiça para os mortos no mês passado.

Fatores econômicos que contribuem para a agitação

A actual agitação no Bangladesh é também motivada por factores económicos.

O crescimento estagnado do emprego no sector privado tornou os empregos no sector público, com os seus aumentos salariais e privilégios regulares, altamente atractivos.

O elevado desemprego juvenil, com quase 32 milhões de jovens sem trabalho ou educação numa população de 170 milhões, alimentou ainda mais a raiva entre os estudantes.

A economia do Bangladesh, outrora uma das que registava o crescimento mais rápido do mundo devido ao seu sector de vestuário em expansão, estagnou.

A inflação ronda os 10% ao ano e as reservas em dólares estão a diminuir, exacerbando os desafios económicos enfrentados pelo país.

Impacto do desenvolvimento na Índia

A Índia emitiu um alerta máximo ao longo da fronteira Índia-Bangladesh logo depois que a situação da lei e da ordem piorou e o primeiro-ministro fugiu.

O chefe da Força de Segurança de Fronteira (BSF) da Força Policial Armada Central Indiana (CAPF) também chegou a Calcutá para monitorar a situação.

Pinak Ranjan Chakravarty, ex-alto comissário indiano em Bangladesh, disse à ANI:

Essa pressão estava aumentando. O Exército, que é uma instituição poderosa naquele país, deve ter intervindo de alguma forma, se é verdade que ela se demitiu, e disse-lhe que as coisas estavam más. Trata-se de um acontecimento importante no Bangladesh e veremos ali um novo tipo de governo. Podemos esperar um período de instabilidade que será mau para o país. Também não é bom para a região. A Índia estará observando o que vai acontecer.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.