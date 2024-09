Infineon cortará 1.400 empregos globalmente e transferirá 1.400 funções em grande medida de redução de custos

A Infineon Technologies, principal fabricante alemã de chips, anunciou na segunda-feira planos para cortar 1.400 empregos em todo o mundo e realocar outros 1.400 cargos para países com custos trabalhistas mais baixos. Esta decisão faz parte de um programa de redução de custos anunciado anteriormente para melhorar a eficiência operacional e reduzir despesas.

Os cortes de empregos incluirão várias centenas de cargos na fábrica da Infineon em Regensburg, localizada no sul da Alemanha, que havia sido anunciada anteriormente.

A deslocalização de postos de trabalho visa deslocar as operações para regiões onde os custos laborais são significativamente mais baixos, permitindo assim à empresa manter a competitividade no altamente competitivo mercado de semicondutores.

A decisão da Infineon ocorre num momento em que a indústria de semicondutores está passando por rápidas mudanças e enfrentando vários desafios.

A procura global de semicondutores aumentou, impulsionada pela proliferação de tecnologias como a inteligência artificial (IA), veículos eléctricos e telecomunicações avançadas.

Esta procura também destacou vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento e a necessidade de as empresas otimizarem as suas operações para se manterem competitivas.

Ações de grandes empresas de tecnologia despencam

O anúncio das medidas de redução de custos da Infineon coincidiu com uma liquidação significativa no mercado de ações de Taiwan.

O índice Taiex caiu mais de 8% na segunda-feira, fechando em 19.830,88, impulsionado por temores de recessão após dados fracos sobre o emprego nos EUA.

As principais empresas tecnológicas, incluindo a Amazon e a Microsoft, sofreram perdas substanciais, contribuindo para a desaceleração do mercado.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), um participante importante na indústria global de semicondutores, viu suas ações caírem 9,3%.

A TSMC, que controla mais da metade da produção mundial de wafers de silício, tem sido uma grande beneficiária da recuperação tecnológica impulsionada pela IA.

A empresa ultrapassou brevemente a marca de capitalização de mercado de US$ 1 trilhão em julho, posicionando-a à frente da Tesla como a sétima empresa de tecnologia mais valiosa.

Desempenho e perspectivas da TSMC

Apesar da recente volatilidade do mercado, a TSMC relatou um desempenho financeiro robusto.

Os lucros aumentaram mais de um terço no segundo trimestre de 2024, com as receitas a aumentarem 32% em termos anuais, para 20,82 mil milhões de dólares.

A empresa espera que a receita do terceiro trimestre atinja US$ 23,2 bilhões, superando as expectativas dos analistas.

Os principais clientes da TSMC, incluindo Apple, Nvidia e AMD, são fundamentais para a atual explosão de produtos generativos de IA, estimulados pelo sucesso de tecnologias como ChatGPT.

No entanto, as preocupações sobre a sustentabilidade da recuperação alimentada pela IA levaram à especulação de que as avaliações das ações de tecnologia podem ser demasiado elevadas, provocando potencialmente uma correção do mercado.

Os cortes de empregos e realocações da Infineon fazem parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a eficiência e permanecer competitiva na dinâmica indústria de semicondutores.

Entretanto, a recente liquidação do mercado em Taiwan reflecte incertezas económicas mais amplas e preocupações sobre as avaliações das acções tecnológicas.

À medida que a indústria de semicondutores continua a evoluir, empresas como a Infineon e a TSMC devem enfrentar estes desafios para sustentar o crescimento e a rentabilidade.

