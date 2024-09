Mercado de cobre cai abaixo de US$ 4 por libra, atingindo o menor nível em 5 meses em meio a preocupações econômicas

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os futuros do cobre caíram abaixo da marca crucial de US$ 4 por libra-peso em agosto, atingindo o menor nível em cinco meses. Esta queda significativa evidencia uma tendência mais ampla de aversão ao risco nos mercados financeiros, afetando vários ativos e mercadorias.

Os principais factores subjacentes a esta queda acentuada incluem preocupações crescentes sobre uma potencial recessão económica nos Estados Unidos e o abrandamento do crescimento na China.

Dados recentes que reflectem um declínio na procura de produtos industriais intensificaram estas preocupações, criando um sentimento de baixa no mercado.

Números recentes do Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS) e dos PMI industriais Caixin na China revelam que o sector industrial contraiu em Julho.

Entretanto, o ISM PMI nos Estados Unidos indicou um abrandamento na actividade fabril.

Em conjunto, estas métricas sublinham os desafios atuais que o setor industrial global enfrenta.

Como resultado, prevê-se que a procura de metais básicos, especialmente na China – o maior mercado consumidor do mundo – permaneça baixa.

Resposta do governo chinês e ações das fundições

A China, um importante interveniente no mercado global do cobre, adoptou uma posição cautelosa ao abster-se de medidas de estímulo significativas durante a sua recente Terceira Terceira Plenária.

Esta decisão aumentou a incerteza do mercado. Além disso, as indicações mostram que várias fundições chinesas estão a desenvolver novos projetos para cumprir as metas de produção.

Embora as previsões anteriores sugerissem um corte concertado na produção para aumentar os custos de tratamento, o lançamento destes novos projectos alivia os receios de quebras na oferta, contribuindo para a actual perspectiva negativa do mercado.

A queda dos preços do cobre, impulsionada por uma combinação de factores do lado da oferta e pela diminuição da procura, tem repercussões de longo alcance para muitas partes interessadas do sector.

Esta tendência decrescente apresenta desafios para mineiros, comerciantes, fabricantes e investidores, necessitando de ajustes estratégicos.

À medida que a economia global enfrenta incerteza, a direção futura do mercado do cobre permanece incerta.

Será fundamental monitorizar a forma como os principais intervenientes, nomeadamente a China e os Estados Unidos, navegam no cenário em evolução e respondem aos actuais desafios económicos.

No curto prazo, o mercado do cobre está preocupado com o aumento do armazenamento autorizado pela LME, que aumentou mais de 140% desde meados de Maio, para um máximo de três anos de 251.350 toneladas.

Impacto do mercado do cobre no setor das energias renováveis

A importância do cobre no sector das energias renováveis é sublinhada pelas suas propriedades críticas e pela utilização extensiva em tecnologias chave.

Nos sistemas de energia solar, o cobre é usado para fiação e conexão de células fotovoltaicas e painéis solares, influenciando os custos de fabricação e a adoção da energia solar.

Da mesma forma, na geração de energia eólica, o cobre é usado em bobinas de geradores, transformadores e linhas de energia, afetando a eficiência e o custo das turbinas eólicas.

As flutuações nos preços do cobre impactam diretamente a competitividade e o desenvolvimento da tecnologia de energia eólica.

Além disso, a crescente procura de veículos eléctricos (VE) destaca a importância do cobre na tecnologia de baterias e nos sistemas de propulsão, influenciando os custos de produção e a penetração no mercado de VE.

O papel do cobre em soluções de armazenamento de energia, como baterias de iões de lítio, e no desenvolvimento de infraestruturas para projetos de energia renovável, enfatiza o seu impacto no custo, eficiência e escalabilidade da tecnologia.

Garantir uma cadeia de abastecimento de cobre segura e acessível é crucial para promover a inovação, reduzir as emissões de carbono e criar um futuro energético sustentável à medida que cresce a procura global por soluções de energia renovável.

A recente queda dos preços do cobre para menos de 4 dólares por libra serve como um lembrete claro da interdependência dos mercados globais e das vulnerabilidades inerentes à indústria de matérias-primas.

À medida que os investidores e participantes da indústria navegam nestas águas tumultuadas, a adaptação e a previsão serão essenciais para minimizar os riscos e capitalizar as oportunidades num clima económico em rápida mudança.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.