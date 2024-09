Disney aumenta preços de streaming para Hulu, Disney+ e ESPN+: aqui está quanto custarão

A Disney anunciou um aumento de preços para seus serviços de streaming, incluindo Disney+, Hulu e ESPN+, a partir de meados de outubro.

O aumento de preço varia de US$ 1 a US$ 2 por mês para a maioria dos planos, enquanto os planos premium do Hulu, que incluem TV ao vivo, terão um aumento mais significativo de US$ 6 por mês.

Novos detalhes de preços

A partir de meados de outubro, o Disney+ Basic custará US$ 9,99 por mês, e a versão Premium custará US$ 15,99 por mês.

O plano suportado por anúncios do Hulu aumentará para US$ 9,99 mensais, enquanto a versão sem anúncios aumentará para US$ 18,99 por mês.

ESPN+, que inclui anúncios, custará US$ 11,99 por mês.

Esses aumentos fazem parte da estratégia mais ampla da Disney para direcionar os clientes para suas ofertas em pacote, que fornecem vários serviços com desconto.

Pacotes e parcerias

A Disney há muito promove pacotes de seus serviços, como a combinação de Disney+ e Hulu ou a inclusão de ESPN+.

Neste outono, o pacote existente do Disney+ e Hulu com anúncios aumentará em US$ 1, para US$ 10,99 por mês.

No entanto, o pacote sem anúncios permanecerá com a taxa atual de US$ 19,99 por mês.

Em um movimento estratégico para expandir suas ofertas, a Disney fez parceria com a Warner Bros. Discovery para oferecer um novo pacote que inclui Disney+, Hulu e Max.

Este pacote, anunciado em julho, estará disponível por US$ 16,99 com anúncios e US$ 29,99 sem anúncios, representando uma economia de 38% em comparação com a compra de cada serviço separadamente.

Aprimorando ofertas de conteúdo

Além dos ajustes de preços, a Disney pretende melhorar a proposta de valor dos seus serviços de streaming, introduzindo novos conteúdos e recursos.

A partir de 4 de setembro, todos os assinantes terão acesso ao ABC News Live e a uma playlist com conteúdo pré-escolar. Além disso, a empresa planeja lançar mais quatro playlists selecionadas para assinantes premium, com o objetivo de enriquecer a experiência de visualização.

Alisa Bowen, presidente da Disney+, enfatizou o compromisso da empresa em agregar valor aos seus assinantes. “As playlists são o exemplo mais recente de como oferecemos o melhor valor e experiência para nossos assinantes sempre que eles abrem o Disney+”, disse Bowen no comunicado à imprensa.

A decisão da Disney de aumentar os preços ocorre no momento em que a empresa continua a navegar no cenário competitivo dos serviços de streaming.

Os aumentos de preços também se alinham com a estratégia financeira mais ampla da Disney, à medida que a empresa se prepara para divulgar os seus lucros fiscais do terceiro trimestre.

Esses ganhos fornecerão mais informações sobre o desempenho do serviço de streaming e o impacto dos recentes aumentos de preços no número de assinantes e nas receitas.

Os aumentos de preços da Disney reflectem uma tendência mais ampla na indústria de streaming, onde as empresas estão a ajustar as suas estratégias de preços para equilibrar o crescimento do número de assinantes com a rentabilidade.

À medida que os custos de criação e licenciamento de conteúdos continuam a aumentar, as plataformas de streaming estão sob pressão para garantir que os seus modelos de preços possam sustentar o crescimento e o investimento a longo prazo em conteúdos originais.

Concorrentes no mercado de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video, também enfrentam desafios semelhantes.

Essas empresas podem responder com ajustes de preços ou novas ofertas de conteúdo para reter e atrair assinantes.

Os ajustes em todo o setor indicam um cenário em evolução, onde as preferências dos consumidores e a dinâmica do mercado estão em constante mudança.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.