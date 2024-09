Após um dos períodos mais desafiadores da história das criptomoedas, o mercado apresenta sinais de recuperação.

Na terça-feira, criptomoedas importantes como Bitcoin e Ethereum registraram ganhos significativos, refletindo uma recuperação mais ampla do mercado influenciada por movimentos nos mercados de ações globais, impulsionados por eventos geopolíticos e econômicos.

Isso ocorre no momento em que a nova moeda meme Poodlana continua a desafiar o pessimismo predominante na indústria de criptomoedas, arrecadando mais de US$ 5 milhões em menos de três semanas.

Este desempenho impressionante posiciona Poodlana como uma das vendas de tokens com melhor desempenho do ano.

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) registram ganhos significativos

O preço do Bitcoin subiu para US$ 55.640,00, um aumento de 8% nas últimas 24 horas. Apesar de um declínio de 16,61% na semana passada, a resiliência do Bitcoin é atribuída ao forte suporte de compra em níveis mais baixos e a uma melhoria geral no sentimento do mercado.

Ethereum experimentou um aumento notável de 9% nas últimas 24 horas. No entanto, ainda caiu 24,51% na semana passada. Ele estava sendo negociado a US$ 2.502,85 no momento em que este artigo foi escrito.

Polkadot (DOT) também teve uma recuperação significativa, com seu preço subindo 10,64% no último dia. Apesar disso, permanece 22,93% inferior ao preço de uma semana atrás.

Solana (SOL) e Ripple (XRP) se recuperam

O preço de Solana aumentou 10,45% nas últimas 24 horas, marcando tendência de recuperação. No entanto, ainda caiu 23,15% na semana passada.

Enquanto isso, o Ripple (XRP) teve um aumento de 6,61% nas últimas 24 horas, embora ainda esteja com uma queda de 15,27% na semana. A contínua batalha legal do Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua a criar incertezas.

Da mesma forma, Shiba Inu experimentou um aumento significativo de 13,16% no último dia, apesar de ter caído 17,80% na semana.

A venda de tokens Poodlana prospera em meio aos desafios do mercado de criptomoedas

Poodlana, a nova moeda meme, está desafiando os desafios predominantes na indústria de criptomoedas, levantando fundos substanciais durante sua venda de tokens em andamento.

Em menos de três semanas, os desenvolvedores arrecadaram com sucesso mais de US$ 5 milhões, posicionando Poodlana como uma das vendas de tokens com melhor desempenho do ano.

Os usuários podem comprar tokens Poodlana usando várias criptomoedas e até mesmo o dólar americano. Entre os tokens mais populares usados para pagamento estão Ether, Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Poodlana tem como objetivo se tornar a próxima grande sensação na indústria de criptomoedas, aspirando replicar o sucesso de moedas meme como Shiba Inu, Floki, Pepe e Doge.

O nome Poodlana combina “Poodle”, uma raça de cachorro adorada no Japão, com “Solana”, a blockchain preferida dos desenvolvedores de moedas meme.

Aproveitando a popularidade do Poodle, os desenvolvedores também estão mirando no mercado de luxo. Poodlana se posicionou como o Hermès da indústria de criptomoedas em seus esforços de marketing, visando atrair um público de alto padrão.

A venda de tokens Poodlana se destaca por dois motivos únicos. Primeiro, seu preço está em alta constante, atingindo US$ 0,0416 na terça-feira. Ao final da venda, o preço deverá atingir US$ 0,0458, oferecendo aos primeiros compradores uma vantagem significativa.

Em segundo lugar, o token POODL começará a ser negociado apenas 60 minutos após o término da pré-venda, permitindo que os compradores comecem a vender seus tokens rapidamente.

Essa transição rápida da pré-venda para a negociação é uma característica notável da abordagem da Poodlana.

Para mais detalhes sobre o token POODL, clique aqui.