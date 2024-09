Venezuela em crise: Protestos e declínio económico seguem-se a alegações de fraude eleitoral

A Venezuela enfrenta um ressurgimento da violência e da turbulência económica na sequência de alegações de fraude nas recentes eleições presidenciais a favor de Nicolás Maduro. Estas acusações desencadearam protestos generalizados, resultando em mortes, feridos e numerosas detenções, desestabilizando ainda mais uma nação já frágil.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Protestos e turbulência política aumentam

Copy link to section

As recentes eleições presidenciais na Venezuela foram marcadas por acusações de fraude, provocando protestos que rapidamente se tornaram violentos. A vitória de Nicolás Maduro foi posta em causa, levando a uma agitação generalizada e a uma resposta dura das forças de segurança.

Este caos pós-eleitoral ameaça exacerbar a já precária situação económica da Venezuela, que há anos luta contra uma inflação galopante, instabilidade política e o declínio das receitas petrolíferas.

O colapso económico contínuo da Venezuela

Copy link to section

A economia da Venezuela tem estado em queda livre, marcada pela hiperinflação e por um êxodo em massa de cidadãos que procuram melhores oportunidades no estrangeiro. Asdrúbal Oliveros, diretor da consultoria Ecoanalítica, destacou que a economia da Venezuela encolheu cerca de 70% entre 2014 e 2021, atingindo o ponto mais baixo da história.

Embora o país tenha ultrapassado o período hiperinflacionário de 2018-2019, o caminho para a recuperação económica plena continua a ser um desafio. O PIB da Venezuela deverá atingir 102,3 mil milhões de dólares em 2024, um forte contraste com os níveis anteriores à crise.

A dívida pública nacional aumentou para 4,2 biliões de dólares até 2023, agravando ainda mais as dificuldades económicas. Embora a taxa de desemprego oficial seja de 5,5%, este número não reflecte o subemprego generalizado e o mercado de trabalho informal prevalecentes no país.

Instabilidade econômica persistente

Copy link to section

Apesar de não ter mais a taxa de inflação mais alta da América Latina – superada pela inflação de mais de 200% da Argentina – a taxa de inflação da Venezuela permaneceu acima de 50% em junho de 2024.

Esta inflação persistente prejudica o bem-estar dos venezuelanos, com o salário mínimo estagnado em 130 bolívares (aproximadamente 3,50 dólares) desde março de 2022.

Em resposta, o presidente Maduro anunciou o aumento dos bônus estatais em maio de 2024, incluindo um aumento do salário mínimo, um bônus alimentar de US$ 40 e um aumento do “bônus de guerra econômica” de US$ 60 para US$ 90.

A crise econômica teve efeitos devastadores na sociedade, com mais de 80% da população vivendo na pobreza e 53% em extrema pobreza.

Estas dificuldades económicas, combinadas com os desafios políticos e sociais em curso, sublinham a natureza multifacetada da luta da Venezuela pela recuperação.

Os indicadores económicos mostram progressos mistos

Copy link to section

O Observatório Venezuelano de Finanças (OVF) relatou uma expansão de 3,6% na economia durante o segundo trimestre de 2024, acima dos 2% no trimestre anterior, numa base anual.

No entanto, o economista Aldo Contreras observou numa entrevista à Invezz que embora a economia esteja a crescer anualmente, há um forte contraste quando comparado com uma década atrás. O PIB do país caiu de US$ 470 bilhões para US$ 75 bilhões esperados este ano.

Apesar dos ganhos modestos resultantes do controlo da inflação e do aumento da produção de matérias-primas, a economia registou um declínio significativo, com a actividade económica a cair cerca de 75% desde 2013.

Contreras enfatizou o impacto positivo do crescimento do sector primário, como o aumento da produção de petróleo e o crescente potencial de exportação de produtos como abacate, cacau e maracujá, que impulsionaram a actividade económica estável.

No entanto, a Venezuela ainda enfrenta a dura realidade de uma economia de pequena escala que luta para superar o PIB anterior e os níveis nominais per capita.

Contreras destacou que o PIB per capita, que antes atingia os 15.500 dólares, agora oscila entre os 2.500 e os 3.000 dólares.

Esta disparidade acentuada realça o esforço contínuo necessário para traduzir os avanços económicos em melhorias tangíveis nos padrões de vida e no desenvolvimento humano geral.

A Venezuela encontra-se num momento crítico, enfrentando uma combinação de crise económica, agitação política e dificuldades sociais.

À medida que o país enfrenta estes desafios, é essencial uma abordagem abrangente e sustentada à recuperação económica e à resposta às necessidades dos seus cidadãos. As reformas e o crescimento a longo prazo em todos os sectores são cruciais para alcançar a estabilidade e a prosperidade nacionais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.