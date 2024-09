O preço do SUI sobe 12% à medida que a Grayscale lança o Sui Trust para atender à crescente demanda por criptografia

A gestora de ativos de criptomoeda Grayscale anunciou novos fundos de investimento – Grayscale Sui Trust e Grayscale Bittensor Trust – em 7 de agosto.

O movimento estratégico ressalta a dedicação da Grayscale em ampliar seu produto para atender à crescente demanda por criptomoedas. Os novos produtos visam aumentar a exposição a moedas digitais progressivas.

O chefe de produto e pesquisa em tons de cinza, Rayhaneh Sharif, afirmou:

“Com o lançamento do Grayscale Bittensor Trust e do Grayscale Sui Trust, continuamos a fornecer aos investidores produtos familiares que permitem acesso a tokens na vanguarda da evolução contínua do ecossistema criptográfico.”

De acordo com o comunicado de imprensa, os novos produtos da Grayscale permitirão que indivíduos e instituições invistam nos tokens subjacentes. Isso reflete o objetivo da empresa de expandir sua cobertura de mercado com produtos avançados para atender ao espaço de criptomoedas em constante mudança.

Grayscale Bittensor Trust se concentrará exclusivamente em investir no token TAO nativo do protocolo Bittensor. A empresa confia que o Bittensor impulsionará o crescimento descentralizado da IA.

Enquanto isso, o Grayscale Sui Trust se concentrará no investimento em altcoin SUI. Sui é uma rede de contrato inteligente de camada 1 que oferece suporte a aplicativos descentralizados.

Elegibilidade

Embora os Trusts lançados estejam abertos para subscrição, eles estão disponíveis apenas para investidores institucionais e individuais elegíveis.

A Grayscale acrescentou que os novos produtos funcionam como os trustes de ativos únicos existentes.

A gestora de ativos apresentou Trusts investindo em Stacks (STX) e Near Protocol (NEAR) em maio deste ano. Os fundos permitiram que retalhistas e instituições elegíveis diversificassem as suas carteiras de investimento através de subscrições diárias.

Além disso, a Grayscale tem fundos associados a Solana, Chainlink, Zcash, Litecoin, Decentraland e Stellar.

Análise do ecossistema Sui

SUI está entre as altcoins que ostentam blockchains saudáveis. Estatísticas recentes mostram que a rede domina a atividade dos desenvolvedores do Move.

Isso reflete o rápido crescimento e a crescente influência da Sui no cenário dos ativos digitais.

Sui testemunhou um aumento notável de 219% em desenvolvedores ativos em 30 dias desde janeiro de 2024. Além disso, o blockchain manteve cerca de 1.400 ativos em junho, refletindo a crescente atividade e interesse na atividade Move e na rede Sui.

Sui exibe atividade de desenvolvedor de saúde, com um aumento significativo nas contribuições de código. Nos primeiros seis meses de 2024, o total de compromissos aumentou 125%, ultrapassando 18.000.

Além disso, os repositórios aumentaram 84% nesse período, indicando o envolvimento crescente dos desenvolvedores de SUI.

Preço atual do SUI

O token nativo exibiu otimismo após os desenvolvimentos. SUI ganhou mais de 12% nas últimas 24 horas, atingindo a máxima de US$ 0,6463, antes de retornar aos níveis de US$ 0,6168 no momento desta publicação.

SUI 1D Chart on Coinmarketcap

A ampla recuperação contínua do mercado contribuiu para a recuperação da Sui. Um ecossistema saudável também impulsionou o aumento do SUI, superando o aumento de 4% do TAO em 24 horas.

O lançamento do Sui Trust em tons de cinza ressalta a confiança da empresa no desempenho de longo prazo do altcoin.

Contudo, os sentimentos gerais do mercado continuam a ser vitais para moldar a trajetória de curto prazo da SUI.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.