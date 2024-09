Os preços grossistas de veículos usados nos EUA subiram 2,8% em julho, apesar dos desafios contínuos

Num desenvolvimento notável para a indústria automóvel, os preços grossistas de veículos usados subiram 2,8% em Julho, demonstrando a adaptabilidade do sector face à evolução das condições de mercado.

Este aumento significativo, reportado pelo Manheim Used Vehicle Value Index (MUVVI), marca uma inversão das tendências anteriores e destaca uma recuperação crescente no mercado de veículos usados.

O salto de preços de julho desafia quedas anuais

Os dados mais recentes do MUVVI revelam um aumento do índice de julho para 201,6, apesar de um declínio de 4,8% ano a ano.

Este crescimento mensal indica uma mudança positiva na dinâmica do mercado e sugere que o sector dos veículos usados está a ganhar força após um período de instabilidade.

Jeremy Robb, Diretor Sénior de Insights Económicos e Industriais da Cox Automotive, observa que este aumento reflete a melhoria dos valores grossistas, provavelmente impulsionada pelo aumento das conversões de vendas e pela redução das quedas nos valores dos veículos.

Robb atribui a recuperação a uma variedade de fatores, incluindo vencimentos de leasing mais baixos e oferta restrita nas principais categorias de veículos.

“As quedas do valor no atacado desaceleraram no final de junho e essa tendência continuou em julho, resultando em valorização ao longo do mês”, explicou Robb.

Esta estabilização gradual sublinha a resiliência do sector e o potencial para um maior crescimento.

Dados recentes do Manheim Market Report (MMR) indicam uma série de ganhos semanais, desafiando as tendências tradicionais de flutuação de valor.

O Índice de Três Anos teve um aumento de 1,1% em quatro semanas, superando as médias históricas.

Observações específicas de cada segmento revelam ajustes de preços variados em diferentes tipos de veículos.

Embora as quedas anuais persistam, a taxa destas quedas abrandou significativamente, com os automóveis médios e compactos a registarem ganhos notáveis mês após mês.

Vendas de veículos usados no varejo aumentam

As vendas de veículos usados no varejo aumentaram em cerca de 5% em julho em comparação a junho, embora tenham caído 2% na comparação anual.

O preço médio de listagem no varejo de um veículo usado diminuiu 0,5% no mês passado.

Por outro lado, as vendas de veículos novos caíram 2,0% em relação ao ano anterior e 3,0% em relação a junho, com a taxa anual ajustada sazonalmente (SAAR) para julho em 15,8 milhões, ligeiramente superior aos 15,2 milhões de junho.

As vendas de frotas sofreram uma queda anual de 14,0% em julho. No entanto, prevê-se que as novas vendas no varejo aumentem 1,6% ano a ano, com um SAAR de varejo previsto de 13,1 milhões de unidades.

Risco de aluguel e sentimento do consumidor

Os preços de risco de aluguel e a quilometragem apresentaram tendências mistas em julho, com os preços unitários de risco de aluguel caindo 0,6% em relação ao ano anterior.

A quilometragem média das unidades de risco de aluguel caiu 3,0% em relação ao ano anterior, mas aumentou 10,3% desde junho.

A confiança do consumidor também mostrou sinais de melhoria, com o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board aumentando 2,6% devido a expectativas futuras favoráveis.

No entanto, os planos de compra de um veículo nos próximos seis meses caíram para o nível mais baixo em nove meses, e o sentimento do consumidor, de acordo com a Universidade de Michigan, caiu 2,6% em junho e 7,1% em termos anuais.

O aumento substancial dos preços grossistas dos veículos usados em Julho sinaliza um mercado resiliente e adaptável, apesar dos desafios actuais.

A interação de tendências específicas do setor, o sentimento do consumidor e indicadores económicos mais amplos proporcionam uma visão abrangente do atual cenário automóvel, oferecendo informações valiosas para as partes interessadas da indústria que navegam neste ambiente dinâmico.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.