TD Cowen rebaixa a Molson Coors e reduz o preço-alvo para US$ 58: é hora de sair?

A Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP) está hoje em destaque após um rebaixamento da TD Cowen. Apesar da Molson Coors ter divulgado lucros melhores do que o esperado no segundo trimestre e reafirmar ontem sua perspectiva para 2024, TD Cowen ajustou sua classificação da empresa, passando de Comprar para Manter e reduzindo o preço-alvo de US$ 68 para US$ 58.

Esta meta revisada indica um potencial de valorização modesto de apenas 7% em relação ao preço de fechamento recente da ação. A decisão da TD Cowen de rebaixar a classificação da Molson Coors foi influenciada pela incapacidade da empresa de capitalizar totalmente os ganhos de participação de mercado que emergiram do boicote à Bud Light.

Os benefícios previstos do aumento do espaço nas prateleiras – um aumento de 13% este ano – não se traduziram em ganhos de receitas esperados. O lento progresso nos esforços de premiumização, especialmente em torno da mudança de marca Blue Moon, também contribuiu para o rebaixamento.

Apesar destes desafios, os analistas da TD Cowen acreditam que a orientação da Molson Coors para 2024 é alcançável, mas é improvável que entusiasma os investidores, a menos que a empresa demonstre um caminho para um crescimento orgânico mais robusto.

Lucros do segundo trimestre da Molson Coors

O segundo trimestre de 2024 foi um ponto positivo para a Molson Coors, com a empresa relatando um aumento de 7,9% nos lucros, traduzindo-se em US$ 1,92 por ação, superando as estimativas de consenso em US$ 0,24.

A receita diminuiu ligeiramente em 0,6% ano a ano, para US$ 3,25 bilhões, mas ainda superou as previsões em US$ 70 milhões. A capacidade da Molson Coors de manter seu desempenho de faturamento e, ao mesmo tempo, melhorar seus resultados financeiros – um aumento de 5,2% – em meio a um ambiente desafiador, ressalta sua resiliência operacional.

Em termos das suas perspectivas para 2024, a Molson Coors permanece optimista, mantendo a orientação para um crescimento baixo de um dígito nas vendas líquidas numa base de moeda constante.

A empresa espera que o lucro subjacente antes dos impostos aumente para um dígito médio, com um crescimento semelhante previsto para o lucro diluído por ação.

As despesas de capital estão projectadas em 750 milhões de dólares e o fluxo de caixa livre está estimado em 1,2 mil milhões de dólares, sinalizando saúde financeira contínua e capacidade de investimento.

Desafios adiante

Fundamentalmente, a Molson Coors está a navegar num cenário complexo caracterizado pela evolução das preferências dos consumidores e pela intensa concorrência. Seu portfólio diversificado de marcas, incluindo marcas principais como Coors Light e Miller Lite e ofertas premium como Blue Moon, a posiciona bem para capturar vários segmentos de mercado.

No entanto, a dependência da empresa nas vendas tradicionais de cerveja em meio às mudanças nas tendências do consumidor em direção a bebidas premium e alternativas apresenta oportunidades e desafios.

Os motores de crescimento da Molson Coors incluem iniciativas estratégicas como o Plano de Aceleração, que visa aumentar as receitas através da inovação e da premiumização, e investimentos direcionados em mercados-chave como EMEA e APAC.

A empresa também está explorando oportunidades nas categorias de bebidas não alcoólicas e de bebidas espirituosas, refletindo uma tendência mais ampla de diversificação da indústria, além das ofertas tradicionais de cerveja.

Avaliação e riscos

Em termos de avaliação, a Molson Coors apresenta um caso convincente com um rácio preço/lucro (P/E) significativamente abaixo da média da indústria. Negociadas com um rácio P/E a prazo inferior a 10, as ações estão atualmente subvalorizadas em comparação com pares como a Anheuser-Busch InBev, que comanda um múltiplo muito mais elevado.

O rendimento de dividendos da Molson Coors de mais de 3,27% e um programa robusto de recompra de ações aumentam ainda mais o seu apelo como investimento de valor.

Apesar destes aspectos positivos, a Molson Coors enfrenta vários riscos que os investidores devem considerar. A natureza global das suas operações expõe a empresa a tensões geopolíticas, como o conflito Rússia-Ucrânia, e a factores macroeconómicos, como flutuações nos custos de combustível e electricidade.

Além disso, o consumo de cerveja é sensível às condições económicas, podendo ter impacto nas vendas durante períodos de recessão.

O forte balanço da empresa, com quase 1,65 milhões de dólares em caixa e níveis de dívida administráveis, proporciona uma almofada para enfrentar estes desafios.

A Molson Coors tem sido proativa na gestão da sua estrutura de capital, com um programa de recompra de ações no valor de 2 mil milhões de dólares, sublinhando o seu compromisso de devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade para investimentos de crescimento.

À medida que os investidores avaliam o desempenho da empresa em relação às expectativas do mercado, o exame dos indicadores técnicos das ações pode fornecer mais informações sobre os seus potenciais movimentos de preços e orientar futuras decisões de investimento. Vamos nos aprofundar nos gráficos para entender melhor a trajetória de preços e o posicionamento de mercado da Molson Coors.



Faixa entre US$ 49 e US$ 68

As ações da Molson Coors estão em tendência de baixa de longo prazo desde 2016. Embora tenham apresentado uma recuperação notável depois de cair para níveis de US$ 30 durante a crise de 2020, permanecem significativamente abaixo de seu pico de 2016.

Gráfico TAP por TradingView

Desde 2023, a ação tentou duas vezes ultrapassar o nível de US$ 68, mas falhou, reforçando a tendência de baixa de longo prazo. Conseqüentemente, os investidores que estão otimistas com as ações e esperam que ela suba significativamente devem esperar que esse nível seja ultrapassado para qualquer movimento ascendente significativo. Caso contrário, o estoque pode permanecer limitado por um longo tempo.



Os traders que estão pessimistas em relação às ações também não devem vendê-las nos níveis atuais, porque elas estão sendo negociadas perto de seu suporte de longo prazo, perto de US$ 49, como pode ser visto no gráfico. Se a ação não cair abaixo desse nível de suporte, ela poderá continuar a ser negociada na faixa de US$ 49 a US$ 68 em um futuro próximo.

