A inflação do México salta para 5,57% em julho, à medida que os custos de alimentos e bebidas disparam

A taxa de inflação do México subiu para 5,57% em julho de 2024, marcando o nível mais alto desde maio de 2023 e superando as previsões anteriores do mercado.

Esse aumento significativo, de 4,98% em junho, ressalta a crescente pressão econômica no país.

O aumento é em grande parte atribuído aos aumentos acentuados dos preços em sectores essenciais como a alimentação, a habitação, a educação e os serviços.

Principais impulsionadores da inflação

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) relata que o aumento do custo dos alimentos e das bebidas não alcoólicas tem sido um dos principais impulsionadores da tendência inflacionária do México.

Os preços desta categoria subiram de 6,54% em junho para 7,77% em julho.

Notavelmente, o custo das frutas e legumes aumentou dramaticamente para 23,55%, acima dos 19,73% do mês anterior, impactando significativamente os gastos dos consumidores.

Além disso, sectores como restaurantes e hotéis, educação, produtos e serviços diversos e habitação e serviços públicos contribuíram para a inflação global.

Enquanto a taxa de inflação dos restaurantes e hotéis registou uma ligeira descida, de 6,43% para 6,42%, os custos com educação aumentaram 6,37%.

Por outro lado, a inflação de bens e serviços diversos caiu de 5,79% para 5,54%.

O sector da habitação e serviços públicos registou um aumento notável de 4,52% em Junho para 5,72% em Julho, reflectindo desafios económicos mais amplos para os consumidores.

Núcleo de inflação e variações mensais

Apesar do forte aumento da inflação global, a inflação subjacente – uma medida que exclui os preços voláteis dos produtos alimentares e energéticos – diminuiu ligeiramente pelo 18.º mês consecutivo, atingindo 4,05% em Julho.

Esta é a taxa de inflação subjacente mais baixa desde fevereiro de 2021 e está alinhada com as expectativas do mercado.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registou um notável aumento mensal de 1,05% em Julho, o mais elevado em quase três anos e superando os 1,02% esperados.

O núcleo do IPC também aumentou 0,32% mensalmente, ligeiramente acima dos 0,29% previstos, indicando uma dinâmica inflacionária complexa no México.

Análise comparativa das taxas de inflação

Em Junho, a taxa de inflação anual do México subiu para 4,98%, acima dos 4,69% em Maio, impulsionada por uma queda pós-eleitoral do peso num contexto de instabilidade política.

Este aumento foi atribuído ao aumento dos custos em várias categorias do IPC, incluindo alimentos e bebidas não alcoólicas, restaurantes e hotéis, educação e habitação e serviços públicos.

A taxa de inflação de Julho de 5,57% dá continuidade a esta tendência ascendente, impulsionada principalmente pelos aumentos nos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, especialmente nas frutas e legumes.

Outros contribuintes significativos incluem restaurantes e hotéis, educação, habitação e serviços públicos.

Curiosamente, enquanto a taxa básica de inflação caiu para 4,13% em junho, ela caiu ainda mais para 4,05% em julho.

Esta diminuição contínua reflecte um certo grau de estabilidade nos indicadores de inflação subjacentes, apesar das pressões económicas externas.

Os dados mensais mostram um forte contraste entre junho e julho. O IPC cresceu 0,38% em Junho, mas disparou para 1,05% em Julho, marcando o maior aumento em quase três anos.

O núcleo do IPC também aumentou de 0,22% em junho para 0,32% em julho, superando ligeiramente as expectativas do mercado e destacando diversas pressões inflacionárias.

O recente aumento acentuado da inflação sublinha desafios económicos significativos, especialmente em sectores essenciais.

Os decisores políticos e os analistas terão de acompanhar de perto estas tendências para navegar pelas complexidades das pressões inflacionistas do México e pelas suas implicações mais amplas para a economia.

