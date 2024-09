JP Morgan aumenta a probabilidade de recessão nos EUA para 35% devido a mudanças no mercado de trabalho

O JP Morgan aumentou significativamente a sua previsão de uma potencial recessão nos EUA, estimando agora uma probabilidade de 35% até ao final de 2024, acima da projeção anterior de 25%.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este aumento na probabilidade decorre de mudanças recentes nas condições do mercado de trabalho, que suscitaram preocupações tanto entre economistas como entre participantes no mercado.

A previsão revista surge na sequência de um relatório decepcionante sobre o emprego em Julho, que exacerbou os receios de uma recessão iminente.

O relatório revelou um crescimento do emprego mais fraco do que o esperado, juntamente com o desenrolar das carry trades financiadas em ienes, desencadeando uma forte liquidação nas ações globais no início desta semana.

Esta reacção do mercado sublinha o crescente desconforto relativamente à saúde da economia dos EUA e às suas implicações mais amplas para a estabilidade financeira global.

Mudança na política do Federal Reserve

Copy link to section

Em resposta a estes sinais económicos, os participantes no mercado antecipam uma mudança significativa na política da Reserva Federal.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, existe agora uma probabilidade de 100% de um corte de 50 pontos base na taxa de juro em Setembro.

Esta ferramenta acompanha as expectativas do mercado relativamente às alterações políticas da Reserva Federal, reflectindo uma maior antecipação da flexibilização monetária.

Um factor crítico na probabilidade de recessão revista da JP Morgan é a desaceleração observada na inflação salarial nos EUA.

Os economistas do banco observam que a desaceleração do crescimento salarial é única em comparação com outros mercados desenvolvidos.

Essa tendência sugere que a flexibilização das condições do mercado de trabalho pode ajudar a reduzir a inflação dos preços dos serviços.

Como resultado, o JP Morgan acredita que a actual orientação política da Reserva Federal é adequadamente restritiva para gerir estas pressões inflacionistas.

À luz destes desenvolvimentos, a JP Morgan antecipa que a Reserva Federal poderá mudar da sua abordagem gradual para uma postura mais agressiva, reduzindo potencialmente as taxas de juro em pelo menos 100 pontos base até ao final do ano.

Essa previsão indica um consenso crescente de que uma flexibilização monetária mais substancial pode ser necessária para dar suporte à economia em meio aos crescentes riscos de recessão.

Goldman Sachs revisa perspectiva de recessão

Copy link to section

A Goldman Sachs também reviu a sua perspectiva de recessão, aumentando a sua estimativa de probabilidade em 10 pontos percentuais, para 25% no próximo ano.

Este ajustamento, comunicado aos clientes numa nota recente, reflecte preocupações acrescidas sobre o potencial de uma recessão económica.

A perspectiva de uma recessão nos EUA tem amplas implicações tanto para as economias nacionais como globais.

Uma recessão na maior economia do mundo poderá levar à redução dos gastos dos consumidores, ao menor investimento empresarial e ao aumento da volatilidade dos mercados financeiros.

Além disso, poderá perturbar a dinâmica do comércio mundial, afectando particularmente as economias que dependem fortemente das exportações para os EUA.

À medida que a situação evolui, os economistas e analistas de mercado acompanharão de perto os futuros indicadores económicos para avaliar os riscos de recessão e a eficácia dos ajustamentos da política monetária.

As principais métricas a observar incluem dados de emprego, taxas de inflação, tendências de gastos dos consumidores e padrões de investimento empresarial.

Estes indicadores fornecerão informações cruciais sobre a saúde da economia dos EUA e os potenciais impactos das medidas políticas destinadas a mitigar os riscos de recessão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.