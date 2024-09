Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ficam abaixo das expectativas, aliviando os temores de uma recessão em meio à volatilidade do mercado

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Num sinal positivo para a economia dos EUA, o número de americanos que apresentaram pedidos de subsídio de desemprego caiu significativamente na semana passada, proporcionando algum alívio aos receios de recessão que vinham aumentando nos mercados globais.

De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho divulgado na quinta-feira, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 17 mil, para 233 mil, na semana encerrada em 3 de agosto.

Esta descida sugere que o mercado de trabalho permanece resiliente, apesar das recentes incertezas económicas.

Os dados mais recentes sobre pedidos de auxílio-desemprego ficaram abaixo das expectativas dos analistas de 240.000, conforme pesquisa da FactSet, e deram um impulso muito necessário ao sentimento do mercado.

No início da semana, um relatório preocupante sobre empregos revelou que a taxa de desemprego nos EUA atingiu seu nível mais alto em quase três anos em julho, desencadeando uma liquidação global que levou o S&P 500 ao território de correção.

Os números dos pedidos de subsídio de desemprego melhores do que o esperado, no entanto, ajudaram a aliviar as preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA e da economia em geral.

Os pedidos iniciais de desemprego estatal, que são muitas vezes vistos como um indicador de despedimentos, caíram para o seu nível mais baixo desde o início de Julho.

Esta descida é particularmente digna de nota tendo em conta o recente aumento da taxa global de desemprego em Julho.

A queda nos pedidos semanais de subsídio de desemprego em relação ao nível revisto da semana anterior de 250.000 indica que o mercado de trabalho ainda está forte, apesar de alguns sinais de arrefecimento.

A média de sinistros de quatro semanas, que ajuda a suavizar a volatilidade nos dados semanais, aumentou ligeiramente em 2.500, para 240.750.

Embora este aumento possa sugerir alguma fraqueza subjacente, não é suficiente para levantar alarmes significativos sobre o estado do mercado de trabalho.

Por outro lado, os pedidos contínuos de subsídio de desemprego, que acompanham o número total de americanos que recebem ativamente subsídios de desemprego, aumentaram em 6.000, para 1,88 milhões, na semana que terminou em 27 de julho. Isto marca o nível mais elevado registado desde novembro de 2021.

Embora o aumento dos pedidos contínuos possa ser interpretado como um sinal de fraqueza no mercado de trabalho, o nível global permanece historicamente baixo, sugerindo que o mercado de trabalho ainda está em relativamente boa forma.

Certos estados experimentaram flutuações notáveis em reivindicações iniciais. Michigan, Missouri e Massachusetts viram os maiores aumentos, enquanto Texas, Nova York e Ohio relataram reduções significativas.

Entretanto, Nova Jersey continuou a ter a maior taxa de desemprego segurado, de 2,8%, seguida por Rhode Island e Porto Rico.

A divulgação dos dados sobre pedidos de subsídio de desemprego também teve um impacto notável nos mercados financeiros. As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA subiram, reflectindo a redução das preocupações quanto a uma desaceleração económica iminente.

O rendimento da nota do Tesouro a 2 anos, que acompanha de perto as alterações na taxa de juro de referência da Reserva Federal, aumentou 0,02 pontos percentuais.

Nos mercados de ações, os futuros de Wall Street subiram em resposta ao relatório, com os futuros do S&P 500 subindo 0,8% e os futuros do Nasdaq 100 subindo 1,14% a partir das 8h06.

Mohamed A. El-Erian, conselheiro econômico-chefe da Allianz, comentou os dados, afirmando:

“Os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA chegaram a 233.000, abaixo dos 250.000 revisados — um alívio após o susto de desemprego e crescimento da semana passada. Os detalhes desta divulgação de dados estarão sujeitos a um nível mais alto de escrutínio com vistas a avaliar a amplitude e outros aspectos distribucionais. Tudo isso com a importante qualificação de que esta série de dados de alta frequência é inerentemente ruidosa. Dito isto, os mercados estão reagindo.”

No início do dia, El-Erian tinha notado que se os pedidos de subsídio de desemprego caíssem abaixo dos 230.000, isso sinalizaria uma normalização gradual e ordenada do mercado de trabalho, em vez de uma recessão económica mais grave.

Os números mais recentes, embora ligeiramente acima desse limite, ainda fornecem alguma garantia de que a economia dos EUA está estável, pelo menos por enquanto.

