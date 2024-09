Os preços do gás natural na Europa disparam para os máximos de 2024 em meio a temores de oferta e crescimento mais lento do armazenamento

Os preços do gás natural na Europa subiram para os níveis mais elevados de 2024, impulsionados por uma confluência de factores, incluindo preocupações com a oferta e construções de armazenamento mais lentas do que o esperado.

Apesar dos níveis de armazenamento serem relativamente confortáveis em todo o continente, os receios de perturbações no fornecimento de combustível russo que atravessa a Ucrânia alimentaram ainda mais a recuperação, com os futuros de referência a serem negociados acima dos 39 euros por megawatt-hora no início de Agosto.

O conflito em curso na região russa de Kursk, que abriga um ponto crucial de entrada de gás, aumentou estas preocupações, fazendo com que os preços subissem pelo terceiro dia consecutivo.

Preocupações com a oferta elevam os preços

O recente aumento de preços foi amplamente atribuído aos temores de interrupções no fluxo de gás russo pela Ucrânia.

Na quinta-feira, a gigante energética russa Gazprom PJSC anunciou que o trânsito de gás pelo ponto de entrada de Sudzha — a última rota de gasoduto restante da Rússia para a Europa via Ucrânia — foi definido em 37,3 milhões de metros cúbicos por dia, abaixo dos habituais 42 milhões de metros cúbicos observados nos últimos meses.

A estação de Sudzha, localizada perto da fronteira, é um ponto crítico para os fluxos de gás para a Europa, e qualquer potencial perturbação poderá ter implicações significativas para os mercados energéticos europeus.

Embora os fluxos de gás no ponto de trânsito de Sudzha continuem por enquanto, a ligeira redução levantou alarmes, principalmente porque os intensos combates continuam na região.

Os analistas alertam que qualquer nova escalada poderá ameaçar a estabilidade do fornecimento de gás à Europa, elevando ainda mais os preços.

Armazenamento lento aumenta em meio à alta demanda asiática

Apesar dos níveis de armazenamento de gás natural da União Europeia (UE) estarem acima de 86% cheios em 6 de agosto – bem acima da média de cinco anos de 78% – a construção de armazenamento tem sido mais lenta do que o previsto.

Essa desaceleração se deve principalmente à menor entrada de gás natural liquefeito (GNL) na Europa, já que a forte demanda asiática desviou cargas do continente.

A demanda asiática por GNL permaneceu forte ao longo de 2024, com as importações aumentando 10,3% ano a ano nos primeiros sete meses do ano.

A China e a Índia têm sido os principais impulsionadores deste crescimento, sendo responsáveis por 64% do aumento da procura.

A maior procura na Ásia garantiu que o Marcador Japão-Coreia (JKM) fosse consistentemente negociado com prémio em relação ao Dutch Title Transfer Facility (TTF), o principal centro de gás da Europa, tornando mais rentável que as cargas de GNL se dirigissem para a Ásia em vez de para a Europa. .

Warren Paterson, chefe de estratégia de commodities da ING Think, disse:

“Espera-se que o aumento desacelerado do armazenamento apoie os preços do TTF. No entanto, as projeções ainda sugerem que o armazenamento na UE provavelmente estará perto de 100% cheio no inverno de 2024/25, desde que não haja choques significativos na oferta.” Fonte: Tradingview

Manutenção de gasodutos noruegueses

A Noruega, que ultrapassou a Rússia como principal fornecedor de gasodutos da Europa desde o início da guerra na Ucrânia, deverá reduzir os seus fluxos de gás para a UE em Agosto e Setembro devido à manutenção programada para o Verão.

Os analistas alertam que quaisquer excessos na manutenção poderão restringir ainda mais o mercado, levando potencialmente ao aumento das importações de GNL para a UE para compensar o défice.

Os fluxos de gás noruegueses tornaram-se cada vez mais vitais para o mercado europeu e qualquer redução na oferta poderia exacerbar o desequilíbrio existente entre oferta e procura, elevando ainda mais os preços à medida que o continente se aproxima da estação de aquecimento no Inverno.

Rota de trânsito da Ucrânia

O futuro dos fluxos de gás dos gasodutos russos através da Ucrânia permanece incerto, com a Ucrânia a indicar que não planeia prolongar o seu acordo de trânsito com a Gazprom quando este expirar no final deste ano.

Isso adicionou outra camada de complexidade ao mercado já volátil, à medida que a UE busca fontes alternativas de fornecimento.

A comissária de Energia da UE, Kadri Simson, garantiu que há rotas alternativas de fornecimento disponíveis, com a Áustria podendo importar gás da Itália e da Alemanha.

No entanto, os analistas observam que o mercado permanecerá sensível a quaisquer desenvolvimentos relacionados com estes fluxos, como evidenciado pelo recente aumento dos preços na sequência de relatos de que as tropas ucranianas tinham capturado o ponto de entrada de Sudzha.

Atividade especulativa

Apesar dos níveis de armazenamento relativamente confortáveis, a actividade especulativa continua a ser um factor-chave que impulsiona a volatilidade do mercado.

De acordo com o analista de energia Paterson, os especuladores estão “teimosamente otimistas” no mercado europeu de gás natural, detendo uma posição longa líquida considerável – a maior desde 2021.

De acordo com os dados de posicionamento mais recentes, os fundos de investimento detêm posições longas líquidas de quase 192 TWh, um aumento significativo em relação às posições curtas líquidas no início de 2024.

Paterson também destacou que se espera que a Ásia continue a ser o motor dominante do crescimento da procura global de gás, uma tendência que provavelmente não mudará à medida que as economias da região transitam para combustíveis mais limpos. Esta procura contínua por parte da Ásia, juntamente com os riscos geopolíticos em curso na Europa, sugere que os preços do gás natural poderão permanecer elevados nos próximos meses.

Fonte: Pesquisa ING

À medida que a Europa se aproxima da estação de aquecimento no Inverno, a combinação de incertezas no fornecimento, a forte procura asiática e a actividade especulativa deverão manter os preços do gás natural voláteis.

Embora os níveis de armazenamento proporcionem alguma almofada, o mercado permanece nervoso, com quaisquer novas perturbações ou picos de procura que possam levar a aumentos significativos de preços.

Os investidores e os decisores políticos terão de acompanhar de perto estes desenvolvimentos para navegar no desafiante cenário energético nos próximos meses.

