Protestos estudantis em Bangladesh: consequências econômicas da agitação política estimadas em bilhões

Os recentes protestos estudantis no Bangladesh, que começaram em 1 de Julho, causaram perturbações económicas significativas, com perdas estimadas em milhares de milhões.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A partida abrupta da primeira-ministra Sheikh Hasina para Nova Deli, na Índia, em meio à agitação, aumentou a incerteza. Agora, o Prémio Nobel Muhammad Yunus deverá liderar um governo interino em Dhaka, mas as empresas enfrentam a natureza sem precedentes dos acontecimentos recentes.

Impacto económico estimado em 10 mil milhões de dólares

Copy link to section

Os protestos não só levaram à violência e à turbulência política, mas também a danos econômicos significativos. Zaved Akhtar, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Investidores Estrangeiros (FICCI), relatou que a economia de Bangladesh já havia sofrido perdas de US$ 10 bilhões devido aos protestos estudantis, toques de recolher e apagões de comunicação.

A situação foi agravada pelo encerramento de indústrias importantes, incluindo fábricas de vestuário, que são cruciais para a economia do país.

Principais fábricas de vestuário retomam operações

Copy link to section

Algumas fábricas de vestuário retomaram as operações após um encerramento de quatro dias, mas permanecem preocupações sobre os danos a longo prazo no comércio.

Um produtor de vestuário indiano no Bangladesh já desviou a sua produção para a Índia durante o resto do ano, reflectindo a incerteza mais ampla. As empresas globais que viam o Bangladesh como uma alternativa estratégica à China estão agora a reconsiderar as suas posições, sublinhando a necessidade urgente de restaurar a lei e a ordem.

Desemprego juvenil e desigualdade económica impulsionam protestos

Copy link to section

O perfil demográfico do Bangladeche mostra que cerca de 67% dos seus 170 milhões de habitantes têm entre 15 e 64 anos, com mais de um quarto entre 15 e 29 anos. Apesar do impressionante crescimento económico, persistem desigualdades e pobreza significativas. No ano passado, cerca de 40% dos bangladeshianos com idades entre os 15 e os 24 anos não trabalhavam, nem estudavam, nem recebiam formação, o que realça o stress económico que contribuiu para os protestos.

A restauração imediata da lei e da ordem é crucial

Copy link to section

Michael Kugelman, diretor do Instituto do Sul da Ásia do Wilson Center, enfatiza que o objetivo imediato do governo interino deveria ser restaurar a lei e a ordem. Este passo é essencial para enfrentar as tensões económicas que alimentaram os protestos e para tranquilizar os investidores.

A recente turbulência criou um “cenário de pesadelo” para a óptica, potencialmente afastando os investidores e ameaçando a estabilidade da economia.

O papel do Bangladesh como ator económico

Copy link to section

O Bangladesh é um interveniente económico significativo, não apenas como um grande fabricante de vestuário para os países ocidentais, mas também como um importador de energia com investimentos substanciais em infra-estruturas de países como a China e o Japão. Em 2023, o Bangladesh importou bens no valor de 73 mil milhões de dólares, principalmente mercadorias como petróleo refinado, algodão, tecidos e fertilizantes.

Incerteza entre parceiros económicos

Copy link to section

A incerteza criada pela recente agitação provavelmente deixará os parceiros comerciais e investidores desconfortáveis. Michael Kugelman observa que os parceiros econômicos estão observando e esperando nervosamente, torcendo para que o novo governo possa estabilizar a situação.

A agitação no Bangladesh também deverá ter impacto na Índia, dada a relação histórica e os laços estreitos entre o primeiro-ministro Narendra Modi e a Sheikh Hasina.

Perspectiva dos investidores

Copy link to section

Os parceiros económicos e os investidores estão a adoptar uma abordagem cautelosa, acompanhando de perto a evolução no Bangladesh. A esperança é que o governo interino possa restaurar rapidamente a paz e estabilizar a economia, garantindo que os impactos económicos a longo prazo dos protestos sejam mitigados.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.