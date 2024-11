Inflação do Japão esfria pela primeira vez em cinco meses em meio a subsídios

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A taxa básica de inflação do Japão desacelerou em setembro, marcando o primeiro declínio em cinco meses, impulsionada pelos subsídios governamentais aos serviços públicos com o objetivo de aliviar as pressões sobre os preços.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Interior na sexta-feira, os preços ao consumidor, excluindo alimentos frescos, aumentaram 2,4% na comparação anual, abaixo dos 2,8% em agosto.

O resultado superou ligeiramente a estimativa consensual dos economistas de 2,3%.

A taxa geral de inflação também caiu de 3,0% no mês anterior para 2,5%, com a queda nos preços da eletricidade e do gás contribuindo significativamente para o declínio.

Os subsídios do governo reduziram 0,55 ponto percentual da taxa de inflação, ressaltando o impacto das medidas fiscais na recente desaceleração.

Banco central deve manter taxas estáveis

Espera-se que o Banco do Japão (BOJ) mantenha sua taxa de juros em 0,25% durante sua próxima reunião de política monetária em 31 de outubro.

Apesar da queda na inflação, o banco central sinalizou que novos aumentos nas taxas ainda podem estar em pauta se a inflação continuar alinhada com suas projeções.

No entanto, os formuladores de políticas estão cautelosos após as críticas ao aumento das taxas em julho, que desencadeou uma queda no mercado.

Yoshiki Shinke, economista sênior do Instituto de Pesquisa Dai-Ichi Life, sugeriu que o impacto dos subsídios na inflação pode ser temporário.

“Se os subsídios forem estendidos, o IPC cairá, mas não mudará a tendência de preço subjacente”, disse Shinke.

É improvável que a decisão do BOJ mude significativamente com base nesses acontecimentos, ele acrescentou.

Uma medida de inflação básica, que exclui os custos de alimentos frescos e energia, subiu ligeiramente para 2,1% em setembro, de 2,0% em agosto.

Os preços dos serviços, considerados um indicador crucial pelo BOJ, subiram 1,3% ano a ano, desacelerando de 1,4% em agosto, indicando alguma persistência nas pressões de preços, apesar da desaceleração geral.

Perspectiva de inflação vinculada a subsídios e movimentos cambiais

A trajetória futura da inflação do Japão depende em parte se o governo estenderá seus subsídios de serviços públicos, atualmente programados para expirar neste mês. Se for permitido que caduquem, a inflação pode aumentar novamente.

Um relatório do Teikoku Databank revelou que as empresas de alimentos aumentaram os preços de quase 3.000 itens em outubro, sinalizando ainda mais pressões inflacionárias.

As flutuações cambiais também continuam sendo um fator-chave.

O iene caiu para 150 em relação ao dólar esta semana, impulsionado por fortes dados econômicos dos EUA que reduziram as expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve.

Um iene mais fraco normalmente aumenta os preços das importações, aumentando as pressões inflacionárias no Japão.

Enquanto isso, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba está preparando um novo pacote de estímulo econômico, potencialmente incluindo doações em dinheiro para famílias de baixa renda, para aliviar as pressões sobre os preços e reforçar o apoio público antes das eleições gerais de 27 de outubro.

Economistas sugerem que o tamanho desse orçamento extra pode ultrapassar o pacote do ano passado, impactando ainda mais as perspectivas de inflação.

O crescimento salarial fica atrás da inflação

Embora o Japão tenha experimentado aumentos salariais significativos este ano, impulsionados pela escassez de mão de obra e negociações sindicais bem-sucedidas, a inflação continua a superar o crescimento real dos salários.

Os salários reais, ajustados pela inflação, caíram em agosto após ganhos modestos nos dois meses anteriores, refletindo os desafios contínuos do consumo das famílias.

O governo, que assumiu o poder em 1º de outubro, priorizou o crescimento salarial acima da inflação para apoiar os gastos do consumidor e impulsionar uma recuperação econômica sustentável.

No entanto, especialistas alertam que atingir esse equilíbrio será fundamental para estabilizar a economia a longo prazo.