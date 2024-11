Worldcoin apresenta novo Orb e verificações avançadas ao mudar sua marca para World Network

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Os cofundadores da Worldcoin (WLD), Sam Altman e Alex Blania, introduziram várias atualizações para o token de IA, incluindo ferramentas avançadas de verificação. Além disso, eles mudaram o nome da cripto para World Network para se alinhar à missão do projeto.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O mundo aprimora a verificação com dispositivos Orb de última geração

Copy link to section

O projeto de Sam Altman encontrou desafios regulatórios globalmente, com muitas jurisdições céticas sobre seu método de aprovação de escaneamento de íris. Enquanto isso, a equipe revelou dispositivos Orb de ponta para verificações humanas mais rápidas e eficientes.

O anúncio declarou:

A próxima geração do Orb revelada no novo evento mundial oferece tecnologias mais avançadas que permitem que a comprovação de verificação humana do World ID seja dimensionada de forma mais rápida e eficiente do que antes.

O novo Orb usa o chipset Jetson avançado da NVIDIA, garantindo desempenho 5x maior ao lutar contra fraudes deep-fake. Além disso, o cartão SD externo auditável e 30% menos peças facilitam a construção.

Essas atualizações, juntamente com melhorias significativas de software e hardware, permitiram que o projeto criasse novos modelos operacionais, incluindo quiosques Orb de autoatendimento, Orbs sob demanda e locais emblemáticos.

Outros anúncios importantes

Copy link to section

A Worldcoin continuou seu desenvolvimento apesar das controvérsias que fizeram com que o WLD nativo tivesse um desempenho inferior, já que os detentores sofreram perdas substanciais.

Além da mudança de marca para World Network e de levar seu jogo de verificação a outro nível com os novos dispositivos Orb, mais anúncios durante o evento de ontem refletiram a dedicação do projeto à expansão persistente.

World Chain vai ao ar : A Worldcoin Foundation lançou a World Chain, uma blockchain revolucionária que busca avançar “atividades e transações humanas”. A nova rede conta com o suporte de provedores de serviços bem conhecidos no espaço de criptotecnologia, incluindo Etherscan, Dune, Safe, Uniswap, Optimism e Alchemy. Enquanto isso, usuários do World App e detentores de World ID começaram a migrar para a World Chain ontem – 17 de outubro.

World 1D 3.0 : A equipe apresentou o World ID 3.0 como a atualização mais inovadora, buscando impulsionar o acesso do projeto às massas que ainda não concluíram a verificação do Orb. Com as Credenciais do World ID, os usuários podem armazenar seus dados no World App e usar o World ID para verificar coisas como propriedade do passaporte, nacionalidade e idade.

Além disso, o World ID 3.0 usa a configuração SMPC de última geração da World Network, o World ID Deep Face e o AMPC para combater fraudes online.

World App 3.0 : Esta atualização apresenta uma nova funcionalidade – Mini apps – para permitir que verificações de World ID não especificadas e aplicativos de terceiros sejam executados no World App.

Além disso, o World App 3.0 inclui recursos de segurança e comunidade atualizados, com sua carteira inovadora com World Pay e Vault.

Desempenho de preço WLD

Copy link to section

O token nativo apresentou baixa no momento da publicação, abaixo da máxima diária de US$ 2,3136 para US$ 2,19. O declínio predominante provavelmente reflete um arrefecimento após o salto de 30% da semana passada.

Enquanto isso, a comunidade ainda precisa digerir anúncios cruciais do evento de ontem. A reformulação da marca coloca a Worldcoin em um novo caminho, com atualizações inovadoras como World Chain, World ID e World App transformando o ecossistema do projeto para reter e atrair novos usuários.

As atualizações significativas podem ser cruciais para o desempenho estável do preço do WLD nos próximos tempos.