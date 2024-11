MEW, ICP e TIA lideram os maiores ganhadores enquanto o rali do bitcoin é interrompido

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O Bitcoin permaneceu em uma trajetória descendente em 23 de outubro, já que a falta de um catalisador de curto prazo impediu que a principal criptomoeda ultrapassasse sua máxima de três meses de US$ 69.227 alcançada em 21 de outubro.

As altcoins não se saíram melhor, já que a maioria das 99 principais altcoins registraram perdas, com a maior ganhadora do dia, a MEW, registrando ganhos de apenas 4,5%.

A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu abaixo de US$ 2,4 trilhões, retornando aos níveis vistos pela última vez em 15 de outubro, e caiu mais de 1,8% nas últimas 24 horas.

Não houve grandes catalisadores que confirmassem que o rali otimista mais amplo que começou em setembro, alimentado pelo corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve pela primeira vez desde 2020, estava chegando ao fim.

As projeções de longo prazo para a vanguarda das criptomoedas permaneceram otimistas, embora alguns analistas esperassem uma ligeira correção antes que o mercado continuasse a subir.

Alguns observadores do mercado notaram que se o BTC ultrapassar o suporte em torno de US$ 66.300, o preço poderá cair até US$ 60.000.

O trader independente Fame sinalizou uma zona de liquidação importante em torno de US$ 65.900, observando que, se o suporte ceder, isso poderá desencadear mais impulso de queda e possivelmente levar a uma liquidação maior.

O fator mais provável que pode fazer o BTC cair no futuro próximo é a realização de lucros por traders de curto prazo que podem estar buscando lucrar com alguns dos ganhos registrados nas últimas semanas.

Apesar da calmaria geral do mercado, a CryptoQuant observou que a demanda do varejo por bitcoin atingiu uma alta de seis meses nos últimos 30 dias.

Enquanto isso, o interesse institucional ficou evidente em um relatório anterior da CryptoQuant, que revelou que mais de 1.179 instituições investiram em bitcoin nos últimos 10 meses.

Em relação ao mercado lento, os analistas da QCP Capital especularam que os comerciantes estavam esperando os próximos dados de folha de pagamento não agrícola, a serem publicados em 1º de novembro.

Se os dados forem mais fracos do que o esperado, isso poderá impulsionar uma alta do bitcoin, já que os investidores podem esperar uma política monetária mais flexível no futuro.

Outros grandes catalisadores que podem decidir a trajetória futura do bitcoin são a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos em 5 de novembro e a próxima reunião do Federal Reserve sobre taxas de juros em 7 de novembro.

Até lá, o mercado provavelmente negociará um pouco lentamente, acompanhado de surtos repentinos de volatilidade.

Indicadores otimistas apontam para uma próxima alta

Em relação à situação de longo prazo do BTC, o trader anônimo Moustache se referiu ao indicador “Golden Moment”, que recentemente cruzou território de alta.

Ele observou que esse cruzamento, visível nos últimos quatro anos no gráfico semanal, ocorreu quatro vezes e foi consistentemente seguido por um aumento significativo de preço.

Cada vez que esse padrão aparecia, o preço do bitcoin apresentava um impulso ascendente substancial, sugerindo uma forte perspectiva de alta no longo prazo.

O colega trader CryptoBullet compartilhou uma perspectiva otimista semelhante, apontando para o MACD semanal, que cruzou em alta pela primeira vez desde outubro de 2023.

Ele comparou a configuração atual com a de 2021, onde uma alta vertical foi seguida por uma correção de médio prazo.

Embora a correção de 2024 tenha demorado mais para se concretizar, o CryptoBullet espera que o bitcoin saia de sua fase de consolidação, potencialmente atingindo uma nova máxima histórica, com o MACD formando uma máxima mais baixa, semelhante ao padrão de 2021.

Um bitcoin custava US$ 66.196 no momento da escrita e caiu 1,4% nas últimas 24 horas.

As principais altcoins do dia foram as seguintes:

Gato em um mundo de cães

Cat in a dogs world (MEW) teve os maiores ganhos do dia, subindo 4,5%, sendo negociado a US$ 0,0093 no momento da publicação.

A moeda meme também ficou 104% acima de seu ponto mais baixo em outubro, enquanto seu valor de mercado estava em US$ 836 milhões, com um volume diário de negociação de US$ 179,8 milhões.

A alta da MEW ocorre após o anúncio da Upbit, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, de que ela adicionou o par de negociação MEW/KRW, permitindo que os traders sul-coreanos comprem a moeda meme usando sua moeda local.

A demanda dos traders sul-coreanos provavelmente contribuiu para o recente aumento no preço da altcoin, como evidenciado pelos altos volumes de negociação nas bolsas de criptomoedas Upbit e Bithumb.

Enquanto isso, o lançamento de futuros perpétuos de MEW na plataforma DeFi Synthetix e Kwenta on Base também contribuiu para o impulso.

Computador de Internet

A Internet Computer (ICP) subiu 3,8% no dia, sendo negociada a US$ 8,29, com seu valor de mercado em US$ 3,86 bilhões.

O recente aumento de preços pode estar relacionado à maior visibilidade na Argentina.

Dominic Williams, fundador da Internet Computer, encontrou-se recentemente com Javier Milei, um importante candidato libertário na corrida presidencial da Argentina.

A reunião, combinada com a expansão contínua do hub ICP na região, provavelmente alimentou o otimismo dos investidores em relação ao crescimento da plataforma e ao potencial de adoção, contribuindo para o impulso ascendente do preço da altcoin.

Celestia

A Celestia (TIA) conseguiu se manter à tona durante uma crise mais ampla do mercado, registrando um ganho modesto de 3,3% nas últimas 24 horas, enquanto seu valor de mercado ficou acima de US$ 1,28 bilhão.

Além disso, seu volume diário de negociação teve um aumento de 45%, atingindo mais de US$ 206 milhões, sinalizando maior atividade de mercado.

Quando este artigo foi escrito, a altcoin estava cotada a US$ 5,9.

O otimismo em torno da rede blockchain modular seguiu os resultados bem-sucedidos do Mammoth Mini Testnet da Celestia, que marcou um aumento de 160x na taxa de transferência de dados do blockchain.

O avanço demonstrou a capacidade da Celestia de dimensionar sua infraestrutura, permitindo que a TIA ofereça suporte a aplicativos de alta demanda, como DeFi e ecossistemas de blockchain em larga escala, aumentando a utilidade prática e o valor potencial do token.