Binance anuncia suporte para hard forks, atualizações nas blockchains Harmony e VITE

A principal exchange por capitalização de mercado, Binance, revelou seu suporte para hard forks e atualizações nas redes VITE (VITE) e Harmony (ONE).

A empresa de negociação cuidará de todos os empreendimentos técnicos para garantir uma experiência tranquila ao usuário.

A Binance interromperá temporariamente os depósitos e retiradas de ONE e VITE durante as melhorias, enquanto as negociações permanecerão inalteradas.

Notavelmente, a atualização do Harmony acontecerá na altura do bloco 64.847.872, prevista para 31 de outubro (13:00 UTC).

A bolsa suspenderá depósitos e retiradas uma hora antes (ao meio-dia UTC) para uma transição tranquila.

Além disso, o VITE iniciará sua atualização de rede na altura do bloco 166.869.900, projetada para 14:30 UTC em 31 de outubro.

A Binance interromperá todos os depósitos e retiradas de VITE por volta das 13:30 UTC daquele dia.

Parada temporária do serviço

As negociações de ONE e VITE progredirão sem interrupções durante os hard forks e atualizações.

Enquanto isso, a Binance anunciará a retomada de depósitos e retiradas após confirmar a estabilidade pós-atualização.

A bolsa pediu que investidores e traders permaneçam vigilantes durante as melhorias na rede para lidar com suas transações de forma eficiente.

A Binance executará todas as operações, e os usuários não precisam lidar com nenhum processo técnico durante os hard forks e atualizações.

Compreendendo hard forks em criptomoedas

Hard forks acontecem quando blockchains se dividem em duas redes, cada uma delas funcionando de forma independente.

O evento geralmente rende novas moedas, embora algumas tenham dificuldade para mantê-las valiosas a longo prazo.

Por exemplo, nenhum dos mais de 100 hard forks do BTC conseguiu superar o Bitcoin em valor de mercado, enquanto o $ETH do Ethereum desfruta de enorme sucesso.

Notavelmente, blockchains bifurcadas operam de forma independente.

Embora os tokens resultantes possam competir, o que ocorre em um ativo raramente afeta o outro (a menos que haja um hack).

Além disso, os ativos associados podem ser mais vulneráveis a manipulações de mercado (ao contrário dos títulos).

Por que os desenvolvedores executam hard forks?

Os desenvolvedores podem optar por implementar hard forks por vários motivos.

Por exemplo, a rede Ethereum sofreu uma bifurcação após um ataque à DAO (Organização Autônoma Descentralizada).

O evento reverteu transações de hackers que fizeram o blockchain perder moedas no valor de milhões.

Além disso, os investidores do token DAO receberam seus fundos ETH roubados.

No entanto, alguns mineradores de criptomoedas permaneceram na antiga cadeia, que os entusiastas do Ethereum decidiram manter, então eles lançaram o Ethereum Classic (ETC).

Ações de preço ONE e VITE

O token nativo manteve a tendência de baixa, refletindo o domínio de baixa no mercado amplo.

A Harmony é negociada a US$ 0,01337 após uma queda de 0,50% em 24 horas.

Enquanto isso, o VITE apresentou tendências de alta após a queda de 11% da semana passada, subindo 0,55% em seu gráfico de 24 horas para ficar em US$ 0,01147.

A dupla exibe notável influência de baixa, sinalizando tendências de baixa contínuas no curto prazo.

No entanto, os entusiastas podem esperar dias de maior volatilidade, levando às melhorias na blockchain em 31 de outubro.