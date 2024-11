O regulador financeiro do Reino Unido anunciou uma multa de £ 350.000 ($ 454.224) para Kristo Käärmann – o bilionário presidente executivo da Wise PLC (LON: WISE) na segunda-feira. As ações da empresa de tecnologia financeira estão no vermelho no momento da escrita.

Käärmann vendeu cerca de £ 10 milhões em ações, mas não conseguiu quitar a dívida tributária relacionada em 2017.

A Autoridade de Conduta Financeira, portanto, considerou que o CEO violou a Regra 4 de sua Conduta da Alta Administração.

As ações da Wise caíram mais de 25% em relação ao seu máximo acumulado no ano no momento da escrita.

Käärmann já teve problemas com declarações de impostos antes

A Regra 4 da Conduta da Alta Administração da FCA espera que os principais executivos divulguem adequadamente “qualquer informação da qual a FCA esperaria razoavelmente que fosse notificada”.

Hoje não foi a primeira vez que Kristo Käärmann, da Wise PLC, foi multado por um problema relacionado às suas declarações fiscais.

Ele atrasou a entrega de suas declarações de imposto de renda de 2017-18, motivo pelo qual a Receita e Alfândega de Sua Majestade ordenou que ele pagasse uma multa de £ 365.651 em 2021.

A obrigação tributária do chefe do executivo naquele ano foi de £ 720.495, de acordo com a HMRC.

A agência de arrecadação de impostos também adicionou Käärmann à sua lista de inadimplentes fiscais públicos na época.

A FCA espera padrões mais elevados dos líderes de empresas financeiras, disse Therese Chambers, diretora executiva conjunta de fiscalização e supervisão da agência.

“Deveria ter sido óbvio para o Sr. Käärmann que ele precisava nos contar sobre essas questões que eram altamente relevantes para nossa avaliação de sua aptidão e propriedade”, acrescentou ela.

Vale a pena comprar ações da Wise em outubro?

Kristo Käärmann continua totalmente comprometido em alcançar a visão de longo prazo da Wise PLC.

Respondendo à penalidade que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido anunciou esta manhã, ele disse:

Após vários anos e total cooperação com a FCA, concluímos esse processo. Continuamos a construir um produto e uma empresa que atenderão nossos clientes e proprietários nas próximas décadas.

David Wells – presidente da empresa global de transferência de dinheiro também reiterou hoje que a Wise leva suas obrigações regulatórias muito a sério.

As ações da Wise estão em forte tendência de queda nos últimos seis meses, mas Wall Street continua convencida de que uma recuperação está próxima.

Analistas atualmente classificam a fintech como “acima do peso” e veem uma alta no preço de suas ações para £ 9,50 em média, o que indica um potencial de alta de cerca de 30% a partir daqui.

Mas as ações da empresa sediada em Londres continuam pouco atraentes para investidores de renda, pois atualmente não pagam dividendos.