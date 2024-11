A Volkswagen, maior fabricante de automóveis da Europa, deve fechar pelo menos três fábricas na Alemanha e demitir dezenas de milhares de funcionários como parte de uma iniciativa significativa de corte de custos.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Enfrentando a pressão dos altos custos de energia, a pressão competitiva da Ásia e a demanda lenta, a montadora pretende otimizar as operações para recuperar sua vantagem competitiva.

Advertisement

A decisão, que deve impactar a reputação da Volkswagen e o status industrial da Alemanha, destaca a crescente pressão econômica sobre a indústria automotiva europeia.

Como o fechamento de fábricas da Volkswagen pode impactar a reputação industrial da Alemanha

Copy link to section

A reestruturação proposta pela Volkswagen, que pode levar ao primeiro fechamento de fábrica em solo alemão, gerou preocupações entre as partes interessadas.

A empresa vem negociando com os sindicatos, incluindo a presidente do conselho de empresa, Daniela Cavallo, que ressaltou a gravidade da situação.

Cavallo, dirigindo-se aos funcionários da unidade da Volkswagen em Wolfsburg, transmitiu que esta decisão não é um “ataque violento” à negociação coletiva, mas uma mudança substancial nas operações da Volkswagen.

A empresa ainda não especificou quais fábricas serão fechadas ou o número exato de 300.000 funcionários da empresa na Alemanha que podem ser afetados.

Fatores que pressionam a estratégia de negócios e os planos de reestruturação da Volkswagen

Copy link to section

Vários fatores críticos estão levando a Volkswagen a reavaliar sua estratégia de produção. Os crescentes custos de energia e despesas trabalhistas da Alemanha, juntamente com as pressões competitivas dos mercados asiáticos, corroeram a lucratividade da montadora.

As vendas de veículos elétricos (VE) da empresa ficaram abaixo das expectativas, com a demanda diminuindo na Europa e na China.

De acordo com o chefe da divisão de marca da Volkswagen, Thomas Schaefer, algumas unidades de produção alemãs operam com custos de 25% a 50% maiores do que os níveis-alvo, com certas unidades quase dobrando as despesas dos concorrentes.

O conselho da Volkswagen reconheceu a urgência de abordar esses desafios de custo para garantir investimentos futuros essenciais.

O membro do conselho do Grupo Volkswagen, Gunnar Kilian, anunciou que a empresa planeja compartilhar uma proposta abrangente na quarta-feira, enfatizando a responsabilidade de ambos os lados da mesa de negociações.

Kilian indicou que, sem essas medidas de reestruturação, a situação financeira da Volkswagen poderia impedir o investimento necessário para o crescimento futuro.

Como o mercado reagiu aos planos da Volkswagen para redução de custos

Copy link to section

O preço das ações da Volkswagen sofreu uma queda de 1% após as notícias sobre corte de custos, ressaltando a apreensão do mercado sobre a capacidade da empresa de lidar com as pressões atuais.

Nos últimos cinco anos, as ações da Volkswagen perderam 44% em valor, apresentando desempenho significativamente inferior ao de concorrentes como Renault e Stellantis.

Analistas, incluindo Daniel Schwarz, da Stifel, observaram que os planos da Volkswagen excedem as expectativas do mercado e atribuem essa mudança radical à concorrência na China, à queda da demanda na Europa e às crescentes restrições regulatórias.

O possível fechamento das fábricas alemãs da Volkswagen representa um ponto de virada para o setor automotivo europeu, que está lutando contra o aumento de custos, demandas regulatórias e mudanças nas preferências dos consumidores em direção a opções sustentáveis.

A decisão da Volkswagen pode encorajar outras montadoras a considerar medidas de reestruturação em resposta a pressões econômicas semelhantes, o que pode ter amplas implicações para o futuro do setor na Europa.