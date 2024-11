Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O desempenho recente do Dogecoin injetou otimismo no mercado mais amplo de criptomoedas, à medida que o token se aproxima de um nível de resistência crucial.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O ativo digital, que estava estagnado perto de US$ 0,1, subiu com o crescente sentimento de alta e volume crescente.

Advertisement

Essa tendência ascendente sugere o potencial do Dogecoin de romper e atingir um preço-alvo de US$ 0,15.

Se o momentum se mantiver, uma formação de “cruz dourada” pode se materializar nos gráficos, marcando um forte sinal de alta para o token.

Enquanto isso, outras altcoins, incluindo Brett (BRETT) e Ethena (ENA), estão demonstrando sinais positivos semelhantes, com algumas já alcançando rompimentos significativos da zona de resistência.

Volatilidade do preço do Dogecoin

Copy link to section

Após semanas de baixa volatilidade, o preço do Dogecoin finalmente mostrou movimento, ultrapassando sua mínima mensal de US$ 0,1.

Esse aumento alimentou o sentimento otimista, com uma participação significativa no mercado indicando maior potencial de crescimento.

Recentemente, o volume de negociação do Dogecoin aumentou, reforçando um potencial rompimento.

Analistas sugerem que os indicadores de alta do Dogecoin, incluindo seu preço se aproximando de uma grande resistência em US$ 0,16, estão preparando-o para um aumento de 25% para US$ 0,15.

Fonte: Coinpedia

Com o aumento da confiança do mercado e uma projeção de “cruz dourada” — onde uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma de longo prazo — o ímpeto do Dogecoin pode se intensificar.

O volume em equilíbrio (OBV), que se manteve estável durante as flutuações do mercado, indica forte suporte.

Um fechamento acima de US$ 0,165 pode criar uma pista para o Dogecoin atingir US$ 0,185, potencialmente abrindo caminho para ultrapassar US$ 0,2.

Brett Price recupera US$ 0,1

Copy link to section

Seguindo o exemplo da Dogecoin, Brett (BRETT) demonstrou resiliência ao sair de uma formação de triângulo simétrico nos gráficos.

Este movimento sinaliza uma nova alta, com o preço de Brett recuperando $0,1. Se o token mantiver esse nível, ele estará bem posicionado para desafiar a próxima resistência em torno de $0,12.

Fonte: Coinpedia

Indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa (RSI) apoiam esse sentimento de alta, mantendo uma trajetória ascendente.

O OBV, ecoando a força consistente de Brett, subiu acima do suporte ascendente, sinalizando demanda sustentada.

À medida que o token rompe os níveis de resistência entre US$ 0,103 e US$ 0,105, um rali acima de US$ 0,12 pode estar próximo, definindo uma nova tendência enquanto o mercado aguarda novos movimentos no início de novembro.

Os dados técnicos da Ethena apontam para um aumento em direção a US$ 0,5

Copy link to section

Ethena (ENA) tem subido de forma constante com suporte notável de indicadores técnicos otimistas.

O crescimento consistente colocou o token em uma faixa positiva, aproximando-se de uma resistência crucial na zona de US$ 0,41 a US$ 0,43.

O MACD, um indicador de momentum, mostra que a pressão de venda está diminuindo à medida que o token se aproxima de um cruzamento de alta.

Fonte: Coinpedia

As leituras do RSI revelam uma divergência de alta, sinalizando ainda mais um possível rompimento para cima.

À medida que o preço se aproxima do topo de uma formação triangular simétrica, o Ethena parece preparado para ultrapassar US$ 0,5 se essa tendência continuar.

O mercado vê isso como um possível marcador para uma temporada alternativa mais ampla, onde tokens menos conhecidos geralmente sofrem grandes aumentos de preço.

Os ganhos incrementais da Ethena sugerem que ela pode estar entre os principais participantes se as condições de mercado permanecerem favoráveis.