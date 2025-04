Mesmo em abril, o Shiba Inu ainda não se recuperou de uma queda de quase 50% em relação ao seu pico em novembro do ano passado.

O preço do Dogecoin também parece estar perdendo apelo entre os investidores. No entanto, Remittix (RTX) continua sendo um projeto recente com grande apelo devido à sua utilidade.

Atraindo um crescente interesse notado por analistas e investidores, Remittix é a nova altcoin que está superando Shiba Inu, e especialistas preveem que seu valor disparará. Continue lendo para saber mais.

Preço da Dogecoin pronto para uma possível alta

O preço da Dogecoin parece estar pronto para um bom movimento.

As oscilações no preço da Dogecoin dependem notavelmente de certos níveis de resistência fortes, identificados em torno de US$ 0,177 (8% do fornecimento total) e US$ 0,208 (7% do fornecimento total).

Refletindo uma queda de 0,22% no último dia, o preço da Dogecoin hoje está sendo negociado a US$ 0,1709.

Analistas especulam que a alta do preço da Dogecoin para mais de US$ 0,21 poderia criar um impulso significativo.

Caso essa resistência se mantenha intacta, a negociação dentro da faixa de preço continuará sendo incentivada em torno de US$ 0,17.

Enquanto isso, os investidores estão migrando para o Remittix em busca de melhores ganhos.

Preço do Shiba Inu sofre impulso de baixa

Do seu pico de dezembro de US$ 0,00003329, Shiba Inu caiu para o preço atual de US$ 0,00001233.

Após a quebra do padrão de cunha descendente de várias semanas pelo token, alguns analistas acreditaram, com base nos dados dos anos anteriores, que o Shiba Inu estava pronto para um salto para US$ 0,000039.

Muitos acontecimentos no mercado impediram que essa projeção se concretizasse.

Paralelamente, Changelly, uma ferramenta de previsão cripto, projeta que Shiba Inu retornará à faixa de US$ 0,000039, especialmente em dezembro de 2026.

Curiosamente, a ferramenta de previsão Telegaon estima que Shiba Inu atingirá esse valor ainda este ano.

Se Shiba Inu revisitar o objetivo de US$ 0,000039 este ano ou no próximo, ainda é incerto.

Portanto, os investidores estão se voltando para projetos promissores como Remittix.

Remittix deve continuar sua alta

Remittix (RTX) está revolucionando os pagamentos globais e oferecendo soluções rápidas e acessíveis para transferências internacionais.

Ao combinar o poder da tecnologia blockchain com a infraestrutura bancária tradicional, o Remittix conseguirá conquistar participação nesse enorme mercado e oferecer uma solução perfeita e ágil para transações em todo o mundo.

Outro diferencial impressionante é o modelo de taxa fixa da plataforma, que proporciona transparência em relação às altas taxas de câmbio dos bancos tradicionais e garante economia aos usuários.

Por que agora é o melhor momento para comprar $RTX?

A moeda RTX oferece um valor de investimento excepcional com um preço de pré-venda de US$ 0,0734.

As previsões indicam um aumento significativo; a demanda por soluções inovadoras de pagamento internacional está criando um multiplicador de 25x na fase de pré-venda e um crescimento de mais de 1.500% após o lançamento.

Remittix dá aos investidores uma oportunidade inicial de se envolverem com uma empresa com grande potencial de crescimento à medida que o mercado cripto se expande.

