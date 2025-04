O mercado de criptomoedas continua em constante oscilação, com os principais ativos flutuando acentuadamente entre as principais áreas de suporte e resistência.

Enquanto o Bitcoin perde ganhos e tenta se manter acima de US$ 83 mil, altcoins como Raydium (RAY) mostram fraqueza crescente.

RAY caiu cerca de 12% na última semana, com a última retração ocorrendo após um aumento notável de 6% acima de US$ 2.

Como o PepeX (PEPX) se compara, considerando que arrecadou US$ 1,2 milhão em pré-venda poucos dias após o lançamento?

Qual é a perspectiva do mercado?

O sentimento geral está atualmente em território de medo, com o índice de medo e ganância das criptomoedas oscilando em torno de 24.

Isso sugere um cenário de dor contínua. No entanto, o cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, aponta para um possível catalisador para os mercados.

Ele sugere que o mercado pode sair dessa situação em breve, conforme publicou no X.

Segundo Hayes, apesar da queda do “Dia da Libertação”, o cenário pode se tornar otimista se o BTC se mantiver acima de US$ 76,5 mil até o dia do imposto nos EUA, em 15 de abril. A flexibilização quantitativa pode ser outro fator de impulso.

Isso significa que o preço da Raydium pode ter um aumento significativo.

Mas será que o interesse em novas oportunidades significa que PepeX (PEPX) pode superar RAY e outras altcoins após a pré-venda?

Preço da Raydium enquanto a DEX busca superar o desafio do PumpSwap

RAY é o token nativo do criador de mercado automatizado e provedor de liquidez Raydium, baseado em Solana.

Ele oferece uma exchange descentralizada para liquidez on-chain, com recursos que até recentemente eram essenciais para o ecossistema Pump.fun.

No entanto, o lançamento da plataforma DEX PumpSwap pela Pump.fun mudou isso, trazendo um novo desafiante para a dominância da Raydium.

Meteora e Orca também fazem parte do conjunto de plataformas concorrentes.

Isso poderia impactar o volume e a receita da Raydium? E o que isso significaria para o preço do RAY?

O preço da Raydium subiu mais de 6% na quinta-feira de manhã, atingindo máximas de US$ 2,13 em meio a um aumento de 172% no volume diário.

Mas com a concorrência esquentando, incluindo o PumpSwap, será que a queda abaixo de US$ 1,90 e o novo teste em US$ 1,75 darão mais força aos vendedores?

Se os compradores retomarem o controle, é provável que o preço busque um rompimento para US$ 4.

Plataforma de lançamento de memes com IA do PepeX

A plataforma Pump.fun é a principal launchpad de memecoins.

No entanto, ela só beneficiou insiders, já que a maioria dos tokens morre e apenas 0,04% dos detentores, segundo relatos, obtiveram lucro.

PepeX, que recentemente lançou sua pré-venda, traz a primeira launchpad de memes do mundo com tecnologia de IA.

De acordo com o projeto, PepeX é como a Pump.fun, mas com mais foco na comunidade e maior transparência.

Além de permitir que qualquer pessoa crie e lance uma memecoin automaticamente em minutos, seu design elimina práticas como sniping e manipulação, que geraram polêmicas na Pump.fun.

Por que PepeX? Comece com uma alta de +270% na pré-venda

O token nativo PEPX está atualmente em pré-venda e já arrecadou mais de US$ 1,2 milhão.

Seu preço aumentou para US$ 0,0232 na fase 4, o que significa que comprar agora pode render aos primeiros investidores mais de 273% de retorno antes da estreia nas negociações.

A porcentagem era de 332% na fase 1, enquanto perder a fase 4 e comprar na fase 5 reduz esse valor para cerca de 255%.

Com PepeX se posicionando como uma forte concorrente da Pump.fun, os retornos potenciais após a pré-venda podem ser significativos.

Listagens em exchanges esperadas podem impulsionar ainda mais a demanda e a valorização do preço.

O preço do RAY subiu mais de 8 vezes em 2021 e valorizou 12 vezes desde sua mínima histórica em 2022.

O token PEPX tem potencial para superar esses marcos com facilidade, especialmente se seu lançamento coincidir com uma tendência de alta no mercado.

Para saber mais sobre PepeX, visite o site oficial.