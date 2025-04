Os mercados financeiros, incluindo as criptomoedas, têm sido abalados nas últimas semanas em meio à contínua incerteza vinda da Casa Branca.

Os EUA continuam impondo tarifas a dezenas de países, que retaliam com novas taxas sobre produtos americanos – criando um ambiente repleto de incertezas quanto ao futuro do comércio global.

No entanto, o governo Trump permanece tão comprometido quanto sempre com o mercado de criptomoedas.

Afinal, é uma oportunidade de US$ 100 trilhões para os EUA, de acordo com o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor.

Isso sugere que os preços das criptomoedas voltarão com força, assim que a poeira macroeconômica baixar – e não serão apenas os nomes já consagrados que se beneficiarão.

Criptomoedas revolucionárias em ascensão, como o CartelFi, também têm muito a ganhar.

O que você deve saber sobre CartelFi

Copy link to section

Normalmente, você pode fazer uma de duas coisas com suas moedas meme. Pode permanecer investido e esperar que elas valorizem 100 vezes, ou pode vender.

Mas imagine se houvesse uma terceira alternativa que transformasse seus ativos especulativos em ativos que geram rendimentos saudáveis.

É exatamente isso que o CartelFi se propôs a fazer. É um protocolo que visa transformar moedas meme ociosas em ativos produtivos geradores de rendimento.

Investir na moeda meme nativa do CartelFi também lhe dá voz sobre como a plataforma DeFi será desenvolvida no futuro. Se quiser saber mais sobre esse “cartel de staking definitivo”, clique aqui para visitar o site agora.

A pré-venda do CartelFi está atraindo forte demanda

Copy link to section

Investir em CartelFi pode ser mais emocionante do que em outras memecoins, pois utiliza até 100% das taxas para queimar tokens ou em recompras, exercendo pressão ascendente sobre o preço da moeda.

Os investidores devem observar que o CartelFi já está gerando bastante repercussão, considerando que sua pré-venda em andamento arrecadou mais de um quarto de milhão de dólares em questão de dias, indicando potencial de viralização nos próximos meses.

Após a pré-venda, a memecoin nativa será listada em uma exchange de criptomoedas notável, o que geralmente melhora o acesso a um token e leva a um preço mais alto com o tempo – e você poderá se beneficiar desse potencial de alta se construir uma posição inicial em CartelFi hoje.

Você pode explorar maneiras fáceis de participar da pré-venda do CartelFi neste link.

CartelFi não exige um investimento de alto valor

Copy link to section

Durante a pré-venda, o preço do token CartelFi sobe ao final de cada estágio. No estágio 2 de 30, em que está atualmente, o preço é de US$ 0,0263. Em cerca de dois dias, quando esse estágio terminar, o preço subirá para US$ 0,0276.

Como é evidente, o CartelFi está atualmente cotado a apenas alguns centavos. Portanto, você não precisará gastar uma fortuna se optar por construir uma posição inicial considerável nessa criptomoeda meme.

Mesmo que US$ 10 seja tudo o que você possa investir, você poderá comprar mais de 350 tokens CartelFi no momento desta escrita, o que pode lhe colocar em uma boa posição para se beneficiar significativamente, caso se concretize o prometido potencial de valorização de 100 vezes após a pré-venda.

Você pode se aprofundar mais sobre o CartelFi antes de finalizar sua decisão de investimento no site oficial.