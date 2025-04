As tarifas impostas por Trump e os temores de uma recessão iminente, com países retaliando diante das taxas mais altas sobre seus produtos, derrubaram as ações de IA nas últimas semanas.

Ainda assim, a narrativa da inteligência artificial permanece “real” pelos próximos 12 meses, disse Drew Pettit, estrategista de ações do Citi, em uma entrevista recente à CNBC.

Na verdade, as ações de IA podem estar ainda mais atrativas agora que as políticas comerciais de Trump afastaram preocupações com sobrevalorização.

No entanto, Pettit espera que a aposta em inteligência artificial se amplie além dos nomes já consolidados como Nvidia em 2025.

E quem disse que essa ampliação se limitará apenas a outras “ações” menos conhecidas?

HHá uma boa chance de que parte desses investimentos também encontre caminho para os tokens cripto habilitados por IA, como o PepeX.

Por que a previsão do Citi sobre IA é um bom sinal para o PepeX?

O analista do Citi, Drew Pettit, prevê que mais dinheiro será direcionado para plataformas de inteligência artificial, à medida que a IA continuar a impulsionar ganhos de produtividade e fundamentos sólidos em 2025.

E para quem busca o melhor dos dois mundos – os ventos favoráveis da IA e também os da cripto – o PepeX pode ser um dos principais nomes para investimento neste ano.

PepeX se apresenta como “a primeira launchpad de tokenização movida por IA do mundo.” É uma plataforma que permite usar inteligência artificial para lançar e divulgar memecoins em poucos minutos.

A narrativa da IA já ajudou a pré-venda do PepeX a arrecadar mais de US$ 1,3 milhão nas últimas semanas, indicando um forte interesse inicial que muitas vezes se traduz em impulso contínuo e valorização de preço após a listagem de uma moeda em uma exchange de criptomoedas.

Se você deseja explorar maneiras de investir em PepeX na fase de pré-venda e se posicionar para se beneficiar de suas futuras altas potenciais, clique aqui para visitar o site agora.

Uma alta do BTC poderia ajudar a memecoin PepeX em 2025?

PepeX é uma memecoin promissora para este ano, já que há planos para introduzir novas soluções de IA ao longo de 2025.

Isso inclui análises habilitadas por inteligência artificial para acompanhar o desempenho dos tokens, além de sinais de trading assistidos por IA para os detentores de PepeX.

De acordo com a Statista, espera-se que o volume do mercado de inteligência artificial ultrapasse US$ 1,0 trilhão nos próximos 6 a 7 anos.

Isso sugere que o PepeX está inserido em um mercado endereçável grande o suficiente para se beneficiar no longo prazo.

Além disso, por ser uma moeda meme, o caminho que o PepeX tomará pode estar atrelado ao Bitcoin também.

Com a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado retomando sua trajetória ascendente, e muitos confiantes de que isso continuará ainda este ano, a memecoin nativa PepeX também pode se beneficiar.

Interessado em saber mais sobre o PepeX antes de finalizar sua decisão de investimento? Clique aqui para visitar o site do projeto agora.