Previsão de preço do BABY com o lançamento da rede Babylon Genesis para staking de Bitcoin

BABY, o token nativo da Babylon, está preparado para um crescimento potencial após seu recente airdrop e o lançamento da Babylon Genesis Network.

A abordagem inovadora da rede para o staking de Bitcoin gerou interesse significativo e a rápida adoção, impulsionada por parcerias estratégicas e uma tokenomics robusta, poderia impulsionar o preço do BABY para além de US$ 0,2 até o final de abril.

Lançamento da Babylon Genesis Network

A Babylon Genesis Network foi lançada em 10 de abril de 2025 como uma blockchain de Camada 1.

O Babylon Genesis integra a segurança do Bitcoin com a flexibilidade da Prova de Participação (PoS).

Essa estrutura única permite que os detentores de Bitcoin façam staking diretamente na blockchain.

O token BABY serve como token de governança e utilidade, com seu papel nas taxas de transação e recompensas de staking impulsionando o engajamento no ecossistema.

Após o lançamento do Genesis pós-Babilônia, o preço do BABY disparou para US$ 0,153 na Binance antes que as vendas após o airdrop provocassem uma queda para US$ 0,07203.

O preço, no entanto, recuperou para US$ 0,0914 no momento da publicação, com os touros assumindo o controle.

Essa volatilidade reflete a dinâmica típica pós-Evento de Geração de Tokens (TGE), com a recuperação sinalizando uma renovada confiança dos investidores.

O airdrop da Babylon distribuiu 600 milhões de tokens BABY.

O airdrop da Babylon distribuiu 600 milhões de tokens BABY, representando 6% do fornecimento total de 10 bilhões, direcionados a stakers iniciais e detentores de NFTs.

Notavelmente, não foram aplicadas restrições de transferência, permitindo negociações imediatas, com alguns beneficiários vendendo suas participações imediatamente, contribuindo para a recente queda de preços.

Outros participantes apostaram tokens, apoiando a segurança da rede.

Um evento de desvinculação de Bitcoin de US$ 21 milhões ocorreu após o airdrop, levantando preocupações sobre a confiança no mercado, com críticos apontando para uma alocação de 66% para insiders.

No entanto, existem salvaguardas em vigor para mitigar riscos, com um período de bloqueio de 1 ano para VCs e assessores.

Os tokens bloqueados não podem ser apostados, impedindo o despejo.

Babylon Genesis Network registra adoção explosiva

Após o airdrop, o preço do BABY está disparando, impulsionado pela rápida adoção da Babylon Genesis Network, em parte devido ao seu modelo de staking duplo.

Os detentores de Bitcoin (BTC) e do token Babylon (BABY) podem fazer staking de suas moedas e ganhar recompensas colaborativamente.

Os stakers de BTC mantêm o controle total dos ativos, enquanto os stakers de BABY delegam aos validadores, garantindo as transações.

A rede cobra uma taxa de inflação anual de 8% e oferece uma recompensa de 4% para o staking de Bitcoin.

Além disso, o protocolo de marcação de tempo da Babylon impede ataques de gasto duplo, enquanto seu protocolo de disponibilidade de dados garante operações contínuas.

Essas características fortalecem as blockchains PoS com a robustez do Bitcoin.

No momento da publicação, o protocolo de staking de Bitcoin da rede ostentava US$ 4,068 bilhões em TVL, de acordo com o DefiLlama, sublinhando sua forte adoção pelos usuários.

Parcerias estratégicas amplificaram o potencial de crescimento da Babylon, com a Anchorage Digital integrando-se à rede no primeiro dia.

A integração com a Axelar Network se seguiu, conectando o BABY a mais de 70 blockchains, impulsionando a interoperabilidade.

Uma ponte Ethereum da IBC Eureka também foi lançada, para permitir transferências rápidas de ativos, com os detentores de LST de Bitcoin agora capazes de mover fundos para a rede principal da Babylon em segundos.

Essa capacidade entre cadeias posiciona o BABY para a adoção do DeFi.

Notavelmente, a Babylon Genesis recebeu US$ 88 milhões em financiamento da Paradigm e da Polychain Capital, além de parcerias com empresas como Cosmos Hub e Bedrock.

Essas alianças expandem o ecossistema da Babylon. Elas podem impulsionar a utilidade e a demanda do BABY.

Qual o próximo passo para o preço do Babylon?

A meta de preço de US$ 0,2 depende da contínua adoção da Babylon Genesis Network.

A ativação do staking em Anchorage poderia aumentar ainda mais o TVL, Axelar e IBC Eureka podem atrair usuários de DeFi, e a governança comunitária poderia reconstruir a confiança após o unstaking, apoiando o sentimento otimista para o preço do Babylon.

No entanto, riscos pairam sobre a trajetória da BABY, especialmente com a alocação fortemente concentrada em insiders, o que continua sendo uma preocupação apesar do período de bloqueio.