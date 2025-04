O mercado de criptomoedas está testemunhando um aumento notável do PepeX (PEPX), uma plataforma de lançamento de memecoins com inteligência artificial na BNB Smart Chain, com sua pré-venda ultrapassando US$ 1,35 milhão.

Com um preço de US$ 0,0268 em sua pré-venda contínua de 30 etapas e 90 dias, o PepeX está sendo comparado a moedas meme estabelecidas como Pepe (PEPE) e PepeCoin (PEPECOIN), gerando discussões sobre sua vantagem competitiva.

Com o mercado permanecendo volátil, os investidores estão analisando a proposta de valor do PepeX em relação aos seus concorrentes, embora a narrativa dominante de sucesso inevitável das memecoins mereça ceticismo.

A pré-venda do PepeX começou a US$ 0,02, com um aumento de preço de 5% por etapa, atingindo US$ 0,0268 na Etapa 6, com 75 dias restantes, conforme observado pela conta oficial do PepeX no X.

Esse aumento gradual atraiu interesse significativo, com 45% de seu fornecimento de 2,25 bilhões de tokens vendidos, de acordo com o CoinJournal em 10 de abril de 2025.

Por que o PepeX é popular?

Sua plataforma baseada em IA pretende revolucionar o lançamento de meme coins, oferecendo mais justiça e reduzindo riscos de pump and dump, comuns em 99% dos projetos da Pump.fun, uma crítica direta ao modelo movido por hype de muitos concorrentes.

Em contraste, Pepe (PEPE), uma memecoin baseada em Ethereum, estava sendo negociada a US$ 0,00000739, com uma capitalização de mercado de US$ 3,1 bilhões, de acordo com a Bybit em 12 de abril de 2025.

Apesar de um ganho diário de 7,55%, continua 75% abaixo de sua máxima histórica de US$ 0,000028 registrada em dezembro de 2024, segundo o CoinMarketCap, refletindo estagnação após o rali de 2023.

PepeCoin (PEPECOIN), outro concorrente, está cotado a US$ 0,5114 com um valor de mercado de US$ 54,7 milhões, uma alta de 9,52% em 24 horas, segundo o CoinMarketCap em 13 de abril de 2025, mas ainda 93% abaixo de seu pico de US$ 7,51.

Ambas as moedas carecem da utilidade que o PepeX promete, dependendo da euforia da comunidade e da queima de tokens, o que pode não sustentar o valor a longo prazo.

O preço de US$ 0,0268 do PepeX é significativamente mais alto que o microvalor do PEPE e se aproxima da faixa do PEPECOIN, refletindo o prêmio de um projeto em estágio inicial.

PepeX pronto para disparar

Analistas sugerem que o PepeX pode ter um aumento de 332% na pré-venda, atingindo US$ 0,0836 se o impulso se mantiver, superando a modesta recuperação do PEPE e a volatilidade do PEPECOIN.

No entanto, seu status não comprovado e a dependência da adoção de IA aumentam os riscos, especialmente em um mercado onde persiste um sentimento pessimista de 45% para moedas semelhantes, de acordo com a Bitget em 13 de abril de 2025.

Posts encontrados no X indicam um sentimento de alta de 28%, mas a ausência de listagens em exchanges após a pré-venda pode limitar a liquidez em comparação com a presença estabelecida do PEPE na Binance e do PEPECOIN na LBank.

A narrativa estabelecida da dominância das memecoins frequentemente ignora as lacunas de utilidade — o apelo de PEPE pela ausência de taxas e o mecanismo de queima de PEPECOIN não impediram as quedas, sugerindo que o foco em IA do PepeX poderia ser um diferencial se bem executado.

Os investidores devem ponderar o potencial de crescimento do PepeX em relação à estabilidade do PEPE e à recuperação do PEPECOIN, monitorando o progresso da pré-venda e as tendências de mercado para tomar decisões informadas.

