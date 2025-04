O Bitcoin mostrou sinais de estabilidade na segunda-feira, mantendo-se firme enquanto o sentimento do mercado mais amplo melhorava ligeiramente devido à oferta de isenções tarifárias dos EUA para certos parceiros comerciais.

Embora isso tenha proporcionado algum alívio e atenuado as preocupações imediatas, as tensões contínuas com a China mantiveram os investidores cautelosos.

Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas foi abalado pela volatilidade, em grande parte impulsionada pelas crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China.

A decisão da Casa Branca de isentar as importações eletrônicas da China de tarifas recíprocas ajudou a acalmar os temores imediatos.

Com a estabilização do mercado mais amplo, investidores em busca de oportunidades assimétricas — ativos em estágio inicial com potencial para retornos excepcionais — estão se voltando cada vez mais para o CartelFi, o novo protocolo de yield farming com tema de cartel.

O projeto já arrecadou mais de US$ 850 mil em apenas alguns dias após o lançamento de sua pré-venda, destacando o significativo interesse inicial.

Por que o CartelFi está gerando burburinho

CartelFi está se posicionando como uma força disruptiva na convergência da cultura de memes e das finanças descentralizadas (DeFi), abordando uma contradição de longa data no mundo das criptomoedas: a escolha entre o alto risco e o alto potencial de recompensa das memecoins e a estabilidade dos protocolos DeFi geradores de rendimento.

Ao oferecer pools de liquidez especializados projetados especificamente para memecoins, o CartelFi transforma ativos especulativos normalmente ociosos em capital produtivo.

Este modelo permite que os investidores mantenham exposição ao significativo potencial de alta das memecoins, ao mesmo tempo em que obtêm rendimentos tradicionalmente associados a ativos DeFi mais estáveis.

Uma das principais características do protocolo da CartelFi é seu mecanismo automático de recompra e queima, financiado por até 100% das taxas coletadas.

Isso cria uma pressão deflacionária, projetada para sustentar o valor do token e adicionar potencial de crescimento a longo prazo.

Com bilhões de dólares em tokens meme ociosos em carteiras, o CartelFi busca desbloquear esse capital adormecido.

Sua abordagem inovadora visa provar que as criptomoedas meme podem ser mais do que apostas especulativas.

O que o CartelFi está oferecendo

O yield farming para memecoins sempre foi um conceito difícil de concretizar — muito desejado, mas nunca totalmente realizado — até o surgimento da CartelFi como possível solução.

No cenário DeFi atual, gerar rendimento normalmente envolve vender ativos voláteis como PEPE ou DOGE e realocar para ativos mais estáveis e “responsáveis”, como stablecoins, ETH ou tokens de grande capitalização.

Esses ativos são colocados em pools de liquidez que oferecem retornos modestos, geralmente não superiores a 5–10% de APY.

No entanto, essa abordagem apresenta um problema significativo para os detentores de memecoins.

Eles são frequentemente forçados a vender seus tokens em momentos inoportunos, seja consolidando perdas ou saindo antes de uma possível alta.

Isso gera uma ineficiência no mercado, com dezenas de bilhões de dólares em memecoins parados em carteiras enquanto os holders aguardam o próximo grande pump.

O CartelFi visa desbloquear esse capital inativo oferecendo pools de liquidez personalizados, projetados especificamente para ativos meme.

Essas pools oferecem APYs de alto rendimento — até 300% em tokens populares como PEPE — permitindo que os detentores de memes ganhem rendimentos sem renunciar à exposição a ganhos potenciais de grande valorização.

A pré-venda que todos estão acompanhando

A pré-venda do CartelFi já garantiu mais de US$ 850 mil de apoiadores iniciais.

Estruturada como uma oferta de 30 etapas, a pré-venda aplica um aumento de preço de 5% a cada etapa — recompensando os participantes iniciais e criando uma urgência intrínseca para a participação.

Atualmente cotado a US$0,0305, o token deve subir para US$0,032 na próxima fase, com investidores das primeiras rodadas posicionados para ganhos substanciais quando o CARTFI chegar ao mercado público.

A proposta do CartelFi — transformar capital inativo de memecoins em ativos geradores de rendimento — oferece uma abordagem diferenciada.

A pré-venda é uma oportunidade rara de participar do que a equipe do CartelFi está chamando de “o primeiro projeto DeFi que transforma memes em máquinas de imprimir dinheiro”.

Investidores interessados podem acessar diretamente o site do CartelFi para obter mais detalhes.