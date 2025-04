As criptomoedas permanecem indecisas, com o Bitcoin sendo negociado abaixo da marca de US$ 85.000, pairando em US$ 84.749.

O XRP da Ripple exibe sinais de alerta em meio à incerteza predominante.

O XRP está sendo negociado a US$ 2,13 no momento da redação deste texto.

Embora se mantivesse acima da marca crucial de US$ 2, uma potencial cruz da morte em seu gráfico de preços, coincidindo com saídas de capital em abril superiores a US$ 300 milhões, indicava uma dominância baixista.

Sentimento em relação ao XRP enfraquece com saídas dominando abril

Dados da Coinglass mostram que produtos de investimento ligados ao XRP sofreram saídas massivas este mês, com mais de US$ 300 milhões saindo dos fundos do ativo em abril.

Coinglass

Isso representa o pior desempenho mensal de 2025.

Diversos fatores contribuíram para as saídas substanciais.

Primeiro e acima de tudo, os desenvolvimentos legais da Ripple com a SEC continuam a influenciar o desempenho do XRP.

Embora tudo indique uma resolução iminente, a incerteza persiste.

Especialistas parecem contrários à percepção de que o XRP “disparará” imediatamente após o fim oficial do processo da SEC.

O entusiasta do Ripple, All Things XRP, acredita que o mercado já precificou a conclusão do caso da SEC.

Ele instou os participantes a se concentrarem no que a empresa de remessas fará a seguir após a batalha legal, incluindo colaborações estratégicas e utilidade.

X

Isso poderia ter desanimado novos jogadores que se juntaram esperando por fortes altas após o fim da batalha oficial entre a SEC e a Ripple.

Além disso, o XRP decepcionou no crescimento de sua utilidade.

Enquanto rivais como Solana e Ethereum testemunham adoção no mundo real, o XRP não dominou sua principal utilidade, que é facilitar transações transfronteiriças.

Além disso, a intensificação da concorrência, com os investidores recorrendo a alternativas mais baratas e rápidas, prejudicou as perspectivas do XRP.

Preço do XRP: a cruz da morte se aproxima

A altcoin atraiu otimismo, pois sua mais recente alta acima do nível psicológico de US$ 2 indicou uma possível ruptura.

Enquanto isso, indicadores de enfraquecimento estão aparecendo após a rejeição na EMA de 100 dias.

A altcoin exibe uma pré-cruz da morte, pois a EMA de 50 dias cruza a EMA de 100 dias para baixo.

TradingView

Isso amplificou o clima pessimista dentro da comunidade Ripple.

Manter a estrutura atual provavelmente levará a uma cruz da morte nas próximas sessões.

Isso acontece quando a EMA de 50 cruza abaixo da EMA de 200.

Tal movimento desencadeará quedas de preço prolongadas ou consolidações, à medida que o XRP perder a barreira de suporte vital de US$ 2.

Métricas on-chain confirmam a fraqueza do XRP.

Por exemplo, o interesse aberto diminuiu mais de 10%, para US$ 3,17 bilhões ( dados da Coinglass ).

Isso mostra que os traders estão se abstendo de abrir novas posições em meio à incerteza.

O XRP está sendo negociado a US$ 2,13 após perder mais de 1,7% nas últimas 24 horas.

As saídas massivas ameaçam a estabilidade da altcoin, com a iminente cruz da morte sugerindo um desempenho pessimista nas próximas sessões.

No entanto, sentimentos positivos, como resoluções oficiais da batalha com a SEC, poderiam resgatar o XRP da iminente cruz da morte e atrair novos compradores.

O analista de criptomoedas Ali Martinez destacou que o XRP está sendo negociado dentro de um triângulo ascendente, com uma resistência crucial em US$ 2,22.

Ali on X

Superar o obstáculo poderia desencadear aumentos de preço para US$ 2,40 e abrir caminho para os tão desejados US$ 3.