Em meio às persistentes incertezas econômicas, o medo continua sendo a principal emoção no espaço das criptomoedas. Como tal, a maioria das principais criptomoedas e tokens meme enfrentam obstáculos em seu caminho sinuoso para a recuperação. Mais especificamente, os tokens de meme estão sob pressão, já que entusiastas optam pela estabilidade do Bitcoin.

Apesar disso, novos projetos que se propõem a resolver problemas reais do universo cripto vêm ganhando força. PepeX, um desses projetos meme, já arrecadou mais de US$ 1,3 milhão em apenas três semanas. Sua missão é tornar os lançamentos justos novamente, eliminando a intermediação e colocando o controle nas mãos da comunidade.

Preço do Dogecoin sob pressão com investidores optando pela estabilidade do Bitcoin

Copy link to section

Com a volatilidade contínua do mercado e a recuperação esperada das criptomoedas, os investidores parecem estar se voltando para a estabilidade do Bitcoin. Consequentemente, tokens meme de menor liquidez, como o Dogecoin, estão sob pressão de venda.

Embora tenha se mantido acima da zona de suporte de US$ 0,1500, ainda está sendo negociado abaixo das EMAs de 25 e 50 dias, conforme visto em seu gráfico de preços diário. No curto prazo, pode permanecer em faixa de negociação, com US$ 0,1750 sendo uma zona de resistência que vale a pena observar.

Acima desse nível, a melhora do sentimento do mercado pode dar aos touros a oportunidade de atingir a próxima meta em US$ 0,1856. No entanto, essa tese será invalidada por uma queda abaixo da zona de suporte destacada.

PepeX mantém o tendência de alta enquanto comunidade de memes apostam em seu potencial

Copy link to section

A cultura dos memes já transformou diversos desenvolvedores em milionários no mundo cripto. Mas esse caminho geralmente exige conhecimento técnico avançado, deixando de fora investidores de varejo que também querem sua fatia nesse mercado.

PepeX pretende resolver esse desafio eliminando qualquer forma de controle de acesso. Como a primeira primeira launchpad de tokenização impulsionada por inteligência artificial, ela permite que entusiastas de criptomoedas sem habilidades de programação criem, marquem e comercializem seus tokens com facilidade.

Ao mesmo tempo, protege os investimentos dos detentores, garantindo que 95% do fornecimento total do token seja destinado à venda pública. Caso o projeto falhe, os criadores perdem seus 5% para a comunidade.

Com foco em justiça, transparência e acessibilidade, o PepeX já chamou a atenção de investidores atentos, arrecadando mais de US$ 1,3 milhão em apenas três semanas. Os primeiros compradores têm, assim, uma oportunidade tentadora de obter lucros significativos na pré-venda e no futuro. O token começou custando US$ 0,02, já está em US$ 0,0243 e deve alcançar US$ 0,0823 até o fim das 30 fases da pré-venda. Corra e compre PepeX aqui.

Bitcoin se mantém estável e touros miram retomada

Copy link to section

Enquanto os entusiastas de criptomoedas aguardam uma recuperação, o Bitcoin emergiu como o ativo preferido devido à sua estabilidade. Mesmo com o medo sendo a principal emoção no espaço das criptomoedas, ele se manteve estável acima da zona de suporte crucial de US$ 82.000.

Uma análise do seu gráfico de preços diários mostra que está sendo negociado acima da EMA de curto prazo, enquanto tenta romper a resistência ao longo da EMA de 50 dias em US$ 85.750. Se mais compradores entrarem no mercado, o sentimento de mercado melhorado provavelmente impulsionará o preço do Bitcoin para cima, até o nível de resistência de US$ 89.075.