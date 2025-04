As condições atuais do mercado deixaram a maioria das criptomoedas em território negativo no último mês.

No entanto, com o Bitcoin (BTC) mirando US$ 90.000 e os ativos de risco provavelmente se recuperando, qual a previsão de preço para Dogecoin (DOGE), Fartcoin (FARTCOIN) e CartelFi (CARTFI)?

Analistas preveem uma mudança no sentimento dos investidores, apesar das tarifas e das preocupações com a recessão, que poderia levar o preço do Bitcoin a uma recuperação de curto prazo.

Se esse avanço se espalhar pelo ecossistema, traders bem posicionados podem obter ganhos consideráveis.

Mas qual a perspectiva de preço para essas memecoins?

Previsão do preço da Fartcoin

A Fartcoin teve um desempenho excepcional. Na última semana, o preço da FARTCOIN disparou mais de 60%, enquanto seu preço atual de US$ 0,93 representa um aumento de 170% no último mês.

Desafiando o sentimento de aversão ao risco do mercado, a memecoin de alto desempenho acelerou sua ascensão entre as 100 maiores por capitalização de mercado.

No gráfico diário, a ação do preço mostra que os touros testaram novamente as bandas de Bollinger superiores acima de US$ 0,98.

Também são notáveis os pontos do Parabolic SAR, que estão abaixo da faixa atual, sinalizando um impulso altista sustentado.

A resistência de US$ 1,00 continua sendo um nível de rompimento chave a ser observado.

Se o Bitcoin atingir US$ 90 mil e o fluxo de moedas meme retornar, Fartcoin poderá atingir US$ 1,51.

Isso significa uma alta estendida acima da Banda de Bollinger superior, com potencial de rali até US$2,10.

No entanto, a falta de suporte permitirá que os ursos atinjam US$ 0,60.

Gráfico da FARTCOIN por TradingView

Previsão do preço da Dogecoin

Dogecoin está atualmente consolidando em torno de US$ 0,16. A criptomoeda meme caiu 3% nas últimas 24 horas e subiu apenas 5,7% na última semana.

Atualmente, o preço do DOGE oscila abaixo do ponto médio da Banda de Bollinger, com o RSI abaixo da marca neutra.

A ação do preço dentro das Bandas de Bollinger indica volatilidade reduzida à medida que os traders realizam lucros.

O gráfico diário da Dogecoin tem o limite inferior em US$ 0,14 como suporte chave, provavelmente devido aos pontos do Parabolic SAR.

Enquanto isso, o limite superior de US$ 0,18 pode ser o próximo alvo de alta.

Por outro lado, não conseguir se manter acima de US$ 0,15 pode levar a uma retração para US$ 0,10.

Gráfico do DOGE por TradingView

Pré-venda e previsão de preço do CartelFi

CartelFi apresenta um protocolo inovador que transforma memecoins ociosas em ativos geradores de rendimento, mantendo seu potencial de crescimento explosivo.

Por meio de pools de liquidez especializados, oferece APYs elevados, superando os protocolos DeFi tradicionais, e emprega um mecanismo deflacionário com recompras e queimas automáticas utilizando até 100% das taxas.

Isso cria uma pressão deflacionária projetada para sustentar o valor do token e adicionar potencial de crescimento a longo prazo.

A pré-venda, lançada em 8 de abril de 2025, abrange 90 dias em 30 etapas, com preços aumentando 5% a cada 72 horas.

O CartelFi já arrecadou mais de US$ 903.000.

Começando em US$ 0,0251, o preço subiu rapidamente pelas primeiras etapas até US$ 0,0305.

Na próxima etapa, subirá novamente para US$ 0,032. CARTFI poderá atrair forte interesse após a pré-venda, especialmente com as listagens em exchanges.

Interessado em saber mais sobre CartelFi?