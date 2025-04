A Strava, plataforma de rastreamento de atividades físicas com mais de 150 milhões de usuários globalmente, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Runna, uma empresa de tecnologia sediada no Reino Unido conhecida por seus planos de treinamento de corrida personalizados e treinamento.

A medida sinaliza as crescentes ambições da Strava no crescente mercado de corrida e sua intenção de ampliar suas ofertas além do rastreamento de treinos.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas a Strava confirmou que a transação permanece sujeita às condições de fechamento habituais.

Strava aproveita o crescente interesse na corrida.

A aquisição ocorre em um momento em que o interesse global pela corrida está em alta.

De acordo com dados internos do Strava, quase um bilhão de corridas foram registradas na plataforma em 2024, tornando a corrida o esporte de crescimento mais rápido globalmente.

Notavelmente, os usuários da Geração Z recorreram à corrida não apenas para se manterem em forma, mas também como uma forma de encontrar comunidade e propósito.

“Após a inovação acelerada e o crescimento sem precedentes da Strava no ano passado, era o momento certo para buscar negócios complementares que pudessem criar ainda mais valor para nossos usuários”, disse Michael Martin, diretor executivo da Strava.

“A missão da Runna de fornecer a cada corredor um plano personalizado para alcançar seu objetivo é perfeita.”

A empresa destacou que 43% de seus usuários pretendem completar uma grande corrida ou evento em 2025, impulsionando um aumento na demanda por planos de treinamento personalizados.

Runna permanecerá independente por enquanto.

A Runna, fundada em 2021 por Dom Maskell e Ben Parker, cresceu rapidamente, tornando-se um dos aplicativos de corrida mais bem avaliados para iOS e Android.

Lançado oficialmente em 2022, o aplicativo agora está disponível em mais de 180 países e foi finalista do prêmio Aplicativo do Ano da Apple em 2024.

A Strava planeja manter o Runna operando como um aplicativo separado no futuro previsível, enquanto investe em seu crescimento contínuo.

“Fiquei profundamente impressionado com Dom, Ben e a equipe da Runna”, disse Martin.

“Nosso plano é manter os aplicativos separados no futuro previsível, investir no crescimento da equipe Runna e acelerar ainda mais o desenvolvimento do aplicativo Runna”, disse ele.

O cofundador Dom Maskell expressou entusiasmo com a aquisição. “Estamos encantados em fazer parte do Strava”, disse ele.

“Passamos muitas horas com a liderança da Strava e estamos animados por fazer parte da mesma equipe.” O cofundador Ben Parker acrescentou que a parceria permitirá à Runna aprimorar seus serviços para corredores em todo o mundo.

Compromisso mais amplo com um ecossistema de fitness aberto

O acordo também se alinha aos esforços da Strava para fortalecer seu ecossistema de desenvolvedores.

Mais de 100 aplicativos de treinamento atualmente se integram à API do Strava, e a empresa enfatizou que essa aquisição não alterará seu compromisso de ser uma plataforma aberta para desenvolvedores.

“O Strava é a comunidade para todas as pessoas ativas, independentemente do esporte, nível de habilidade, localização, aplicativo ou dispositivo”, disse Martin.

“Temos orgulho em reconhecer e investir em um desenvolvedor de API como a Runna.”

À medida que o Strava continua a consolidar sua posição como um centro para estilos de vida ativos, a aquisição da Runna reflete sua estratégia mais ampla de oferecer experiências mais personalizadas e orientadas a objetivos para sua base de usuários.