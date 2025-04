CartelFi vs XRP: por que os investidores estão de olho no CARTFI

O XRP da Ripple não conseguiu uma alta significativa mesmo após uma atualização legal positiva.

O preço do XRP está atualmente negociando cerca de 1,5% acima, a US$ 2,09.

O XRP teve uma forte alta entre 12 e 13 de abril, subindo de US$ 2,00 para um máximo de US$ 2,24 — um movimento de 11,7% impulsionado por um aumento no volume.

O rali estabeleceu uma zona de resistência clara entre US$ 2,18 e US$ 2,24, ao mesmo tempo em que consolidou o suporte de curto prazo em torno de US$ 2,08-US$ 2,10.

No entanto, o impulso de alta diminuiu desde então. A recente ação do preço sinaliza um padrão de reversão de baixa, com o XRP recuando para US$ 2,09 e entrando em uma fase de consolidação.

Enquanto os investidores de XRP lidam com a incerteza, um novo projeto está chamando a atenção do mercado.

Investidores em busca de oportunidades assimétricas — investimentos em estágio inicial com potencial para retornos fora da curva — estão focando em CartelFi.

O protocolo de yield farming com tema de cartel rapidamente se tornou um destaque no espaço DeFi, arrecadando quase US$ 1 milhão em pré-venda em poucos dias após o lançamento.

Ripple obtém importante vitória legal

Ripple (XRP) manteve-se estável acima de US$ 2,00 na quinta-feira, refletindo a resiliência do Bitcoin, que era negociado acima de US$ 84.000.

Essa estabilidade segue um desenvolvimento processual significativo na longa batalha legal entre a SEC e a Ripple.

Na quarta-feira, o Tribunal de Apelações dos EUA aprovou uma moção conjunta da Ripple e da SEC para suspender o recurso no processo em andamento sobre o XRP.

A medida dá a ambas as partes espaço para trabalhar na finalização de um acordo.

A ordem suspende novas apresentações e exige que a SEC apresente um relatório de situação até 15 de junho.

A decisão sinaliza um progresso significativo na resolução de um caso acompanhado de perto pelo setor de criptomoedas por seu potencial de moldar futuros marcos regulatórios.

Ambas as partes parecem ter chegado a um acordo de princípio, aguardando a aprovação final da SEC.

Com as especulações aumentando em torno de um possível acordo, a Ripple agora se encontra com espaço para respirar enquanto os participantes do mercado aguardam a confirmação do que poderia ser uma conclusão histórica para a regulamentação de criptomoedas nos EUA.

A oferta única do CartelFi

CartelFi está se estabelecendo como um player disruptivo na interseção da cultura de memes e das finanças descentralizadas (DeFi), abordando uma contradição persistente no mercado de criptomoedas: o compromisso entre o apelo especulativo das memecoins e os retornos consistentes oferecidos pelos protocolos DeFi geradores de rendimento.

Por meio de pools de liquidez dedicados criados para memecoins, o CartelFi converte ativos especulativos e ociosos em capital produtivo, permitindo que os investidores mantenham exposição ao alto potencial de valorização dos tokens meme enquanto obtêm retornos normalmente reservados para ativos DeFi tradicionais.

Uma característica definidora do protocolo CartelFi é seu mecanismo automático de recompra e queima, que utiliza até 100% das taxas coletadas para criar pressão deflacionária — uma medida destinada a estabilizar e aumentar gradualmente o valor do token ao longo do tempo.

Com bilhões em tokens de memes inativos presos em carteiras, a plataforma do CartelFi busca mobilizar esse capital ocioso.

Seu modelo desafia a noção de que as criptomoedas meme se limitam à negociação especulativa, posicionando-as, em vez disso, como instrumentos financeiros viáveis e geradores de rendimento.

A pré-venda do CartelFi está ganhando força

A pré-venda do CartelFi está muito perto de atingir a marca de US$ 1 milhão.

A pré-venda do CartelFi já atraiu mais de US$ 990.000 de participantes iniciais, sinalizando um forte interesse inicial na proposta do projeto.

Estruturada em 30 etapas, a pré-venda incorpora um aumento de preço de 5% em cada fase, incentivando a entrada antecipada e criando um impulso intrínseco à medida que a oferta avança.

O token está atualmente cotado a US$ 0,032.

A proposta do CartelFi — converter capital ocioso de memecoins em ativos geradores de rendimento — se destaca em um mercado superlotado.

Esta pré-venda oferece a oportunidade de participar antecipadamente do que está sendo descrito como o “primeiro projeto DeFi que transforma memes em máquinas de imprimir dinheiro”.

Investidores interessados em participar podem acessar mais detalhes diretamente no site do CartelFi.